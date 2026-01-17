Кресло пустым не будет: кто может стать преемником Кадырова, если его сын Адам умрет после ДТП

Не последнюю роль в этом вопросе будет играть Кремль

После ДТП с участием сына лидера Чечни Рамзана Кадырова Адама у многих возникает вопрос: а кто может стать преемником, если 18-летний юноша умрет. Ведь, по данным СМИ, его состояние достаточно тяжелое.

"Телеграф" разбирался в вопросе "трононаследования" в Чечне и о том, кто же может стать лидером страны вместо Адама Кадырова. Заметим, что достаточно многое в этом вопросе будет зависеть от Кремля.

Кто такой сын Кадырова Ахмат и каковы его шансы стать главой страны

Ахмат Кадыров – чеченский общественный и политический деятель, старший сын Рамзана Кадырова. С 2022 года занимает должность советника отца, регионального председателя Российского движения детей и молодежи. СМИ несколько раз называли его преемником отца. В возрасте 20 лет он уже занимает крупную должность — вице-премьер Чечни.

Ахмат Кадыров. Фото: росСМИ

Однако довольно часто Кадыров и СМИ называли именно младшего сына Адама преемником отца, но ДТП 16 января в Грозном может это изменить. Если учитывать, что в Чечне власть не раз передавалась от отца к сыну, то Ахмат вполне может занять это место.

Однако не следует забывать, что окончательное решение будет принято исключительно с одобрением Кремля. То есть глава России Владимир Путин вполне может отвергнуть кандидатуру Ахмата. Не последнюю роль играет возраст, ведь у Рамзана Кадырова большие проблемы со здоровьем и его смерть — вопрос времени. Позволит ли Кремль, чтобы Чечней руководил юноша 20-25 лет, будет видно потом.

Кто еще может стать главой Чечни

Одной из важнейших фигур после Рамзана Кадырова в Чечне называют Апту Алаудинова — одного из его ближайших соратников. Кроме достаточно зрелого возраста, 52 года, он уже выделился на фоне сыновей Кадырова. Алаудинов — командир спецназа "Ахмат", имеет звание генерал-майора, с 2022 года заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

Апты Алаудинов. Фото: росСМИ

Учитывая это, можно сказать, что Алаудинов выглядит более убедительной фигурой на главу Чечни после Кадыров. Но он не родственник действующего лидера, что может стать одной из преград. Однако, возможно, именно он будет временным главой республики, а через некоторое время его место займет сын Кадырова.

Приведет ли новое установление власти к кровопролитию

Достоверного ответа на этот вопрос нет, однако учитывая, что власть в Чечне обычно передается от отца к сыну, вариант кровавой бойни возможен. Ведь сейчас Кадыров почти в критическом состоянии и его смерть — вопрос времени. При этом преемники сыновья Адам — сейчас в тяжелом состоянии в больнице — и Ахмата, которому 20 лет, имеют недостаточно опыта для управления государством.

Таким образом, есть возможность того, что или Кремль захочет вообще сменить правящую ветвь в Чечне, а семья Кадырова не будет терпеть это и начнет борьбу за власть; или чеченские элиты захотят воспользоваться моментом смены власти и стать на главе государства.

