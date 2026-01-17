Крісло пустим не буде: хто буде наступником Кадирова, якщо його син Адам помре після ДТП

Не останню роль в цьому питанні відіграватиме Кремль

Після ДТП за участі сина лідера Чечні Рамзана Кадирова Адама у багатьох виникає питання: а хто ж може стати наступником, якщо 18-річний юнак помре. Адже, за даними ЗМІ, його стан досить важкий.

"Телеграф" розбирався у питанні "трононаслідування" в Чечні та тому, хто ж може стати лідером країни замість Адама Кадирова. Зауважимо, що досить багато в цьому питанні залежатиме від Кремля.

Хто такий син Кадирова Ахмат та які його шанси стати головою країни

Ахмат Кадиров — чеченський громадський і політичний діяч, старший син Рамзана Кадирова. З 2022 року обіймає посаду радника батька, регіонального голови Російського руху дітей та молоді. ЗМІ кілька разів називали його наступником батька. Наразі у віці 20 років він вже обіймає неабияку посаду — віцепрем'єр Чечні.

Однак досить часто Кадиров та медіа називали саме молодшого сина Адама наступником батька, проте ДТП 16 січня у Грозному може це змінити. Якщо враховувати те, що в Чечні влада не раз передавалась від батька до сина, то Ахмат цілком може посісти це місце.

Проте не слід забувати, що остаточне рішення буде прийняте виключно зі схваленням Кремля. Тобто голова Росії Володимир Путін цілком може відкинути кандидатуру Ахмат. Не останню роль відіграє вік, адже наразі Рамзан Кадиров має великі проблеми зі здоров'ям і його смерть питання часу. Та чи дозволить Кремль, щоб Чечнею керував юнак 20-25 років, буде видно згодом.

Хто ще може стати головою Чечні

Однією з найважливіших постатей після Рамзана Кадирова у Чечні називають Апту Алаудінова — одного із його найближчих соратників. Окрім досить зрілого віку, 52 року, він вже виділився на тлі синів Кадирова. Алаудінов — командир спецназу "Ахмат", має звання генерал-майора, з 2022 заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ.

Враховуючи це, можна цілком сказати, що Алаудінов виглядає як більш переконлива фігура на голову Чечні після Кадиров. Але він не родич чинного лідера, що може стати однією з перепон. Однак, можливо, що саме він буде тимчасовим головою республіки, а через деякий час його місце займе син Кадирова.

Чи призведе нове встановлення влади до кровопролиття

Достоменної відповіді на це питання немає, однак враховуючи те, що влада в Чечні зазвичай передається від батька до сина, варіант кривавої бійні можливий. Адже наразі Кадиров майже в критичному станні і його смерть — питання часу. При цьому наступники сини Адам — зараз у важкому стані в лікарні — та Ахмат, якому 20 років, мають замало досвіду для управління державою.

Таким чином є можливість того, що або Кремль захоче взагалі змінити правлячу гілку в Чечні, а родина Кадирова не терпітиме це та почне боротьбу за владу; або чеченські еліти захочуть скористатись моментом зміни влади та стати на голові держави.

