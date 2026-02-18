Не дает покоя успех Sea Baby. Россия готовит массированный удар нового типа, узнала разведка

Об угрозе массового использования этого вида оружия врагом заговорили еще летом прошлого года

Россия готовится к массовому применению морских дронов. Враг активно работает над развитием морских беспилотных систем, однако пока это направление в РФ остается преимущественно экспериментальным.

Что нужно знать:

Россияне активно работают над разработкой морских дронов

Цель врага – возможность массовых ударов морскими беспилотниками по Украине

Украина применяет свои Sea Baby с 2022 года и за это время их значительно усовершенствовали

По оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, уровень угрозы со стороны российских морских беспилотников стабильно растет, пишет "РБК-Украина". За последний год от проектирования Россия продвинулась к активным испытаниям и попыткам серийного производства. Впрочем, большинство проектов все еще находятся на стадиях разработки или опытно-боевой эксплуатации.

В разведке проинформировали, что были зафиксированы лишь частные случаи испытательного или эпизодического применения российских надводных и подводных беспилотников. В частности, речь идет о морских дронах "Скат" и "Тритон".

Результативны ли российские морские дроны

Однако регулярного или результативного использования этих дронов врагом сейчас нет. В то же время известно, что именно "Тритон" россияне могут готовить для ударов по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины.

Вместе с тем, имеющиеся планы по производству (в том числе до 40 единиц аппаратов типа "Скат" в месяц) свидетельствуют о намерении противника перейти к тактике массированного применения, — отметили в военной разведке

Российский морской дрон

По оценке источников издания военной среды, Россия действительно продвигается в направлении развития морских беспилотников. Однако она делает это с существенным опозданием.

Они долго жили в логике классического флота: корабли, подводные лодки, авиация. И только тогда, когда стало ясно, что эти инструменты не дают нужного результата, начали искать альтернативу в дронах, – объяснил собеседник издания из военной среды

Россияне пытаются масштабировать производство морских беспилотников

Россиянам не дает покоя успех морских дронов СБУ Sea Baby — что о них известно

Этот новый тип орудия стал реальным прорывом. Морские дроны способны поражать корабли и другие военные цели врага, сохраняя жизнь наших военных.

Украина использует их с 2022 года, но они прошли немалый путь усовершенствования. Сейчас это уже не дрон-камикадзе, а полноценная многоцелевая платформа. Теперь Sea Baby могут не только прийти и поразить, но и вернуться назад.

Sea Baby

На наших морских дронах размещают оружие, способное поразить не только корабли, но и другие военные цели. В частности, в декабре 2024 года дроны СБУ поразили российские вертолеты и самолеты.

Украина успешно применяет Sea Baby

Как сообщал "Телеграф", летом прошлого года руководитель Центра радиотехнологий Сергей Флеш предупредил, что российский Центр беспилотных систем "Рубикон" принял на вооружение беспилотные ударные катера. Есть угроза масштабных ударов морскими беспилотниками по украинской инфраструктуре.