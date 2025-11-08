Разлетается на сотни метров: россияне тестируют в Украине новые опасные разработки

В ГСЧС призывают украинцев не приближаться к остаткам российских ракет и беспилотников

Россия во время обстрелов Украины пытается нанести максимальный ущерб и людям и объектам. Для этого враг модернизирует свои средства поражения – "шахеды и ракеты".

Что нужно знать:

Россияне постоянно ищут новые способы увеличить ущерб от своих обстрелов

Они используют дроны со сбросами взрывоопасных предметов и ракеты с суббоеприпасами

Обычно суббоеприпасы имеют вид металлической трубки с квадратными насечками, к ним категорически нельзя приближаться

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник группы подводного разминирования и специальных водолазных работ Вадим Деримов: Дроны содержат смертельные сбросы, а обломки ракет — токсичное топливо: пиротехник ГСЧС о самых опасных предметах для украинцев

Опасность на земле

Он рассказал, что подразделения ежедневно сталкиваются со специально установленными взрывоопасными предметами, такими, как гранаты на растяжках в лесах, населенных пунктах и помещениях. Также спасатели видят противопехотные мины, замаскированные под бытовые предметы.

Встречаются и другие устройства, устанавливаемые нестандартными способами. К примеру, боеприпасы, в которых отсутствует штатный взрыватель, но "что-то к нему торчит", то есть кто-то уже делал с ним манипуляции. Такие вещи очень непредсказуемы — неизвестно, как они сработают, — подчеркнул Вадим Деримов

Российские боеприпасы в лесах Харьковщины

Разминирование территории

Что россияне цепляют на дроны и ракеты

Пиротехник добавил, что на российских дронах появились сбросы взрывоопасных предметов. Также враг использует для обстрелов ракеты-носители, несущие суббоеприпасы.

Они существовали еще в советское время, но сейчас россияне производят новые модификации. Это очень опасные предметы, к которым категорически запрещено подходить. Некоторые могут реагировать на движение. Обычно они выглядят как металлическая трубка с квадратными насечками, которые предназначены для образования большого количества обломков при взрыве, — пояснил специалист

По его словам, в зависимости от конструкции ракеты, в ней может быть от нескольких десятков таких суббоеприпасов до более чем 70. Они разлетаются на огромное расстояние.

Мы часто находим по одному элементу "здесь" и по одному "там". Шахед пролетает дальше, и мы не всегда видим полную картину, потому что другие подразделения тоже работают в поле и фиксируют свои находки. Поэтому давать общеобластную статистику только по нашим данным было бы некорректно, Вадим Деримов

На какое расстояние разлетаются суббоеприпасы

Пиротехник объяснил, что это зависит от высоты и момента сброса, от аэродинамики самих элементов, от того, с какой ракеты или дрона их сбрасывали. Разрыв происходит в воздухе, поражающие элементы могут разлетаться на сотни метров.

Это не "несколько метров", а часто — сотни метров и больше. Точную дистанцию без технических расчетов не назовешь, — отметил Вадим Деримов

Как сообщал "Телеграф", россияне модернизировали "шахеды". Они сделали свои дроны более устойчивыми к действию украинских средств радиоэлектронной борьбы.