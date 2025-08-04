Опасны, потому что морские: россияне теперь запускают смертоносные дроны с воды

Говорится, что такие дроны могут вылетать на берег и поражать находящихся там осколками

Россия может готовить масштабные удары морскими беспилотниками по украинской инфраструктуре. Центр беспилотных систем "Рубикон" принял на вооружение беспилотные ударные катера, на которых уже проходят учения и совершенствуются.

Об этом предупредил руководитель Центра радиотехнологий Сергей "Флэш". На одном из опубликованных им видео виден даже погружаемый дрон, способный действовать под водой.

"Элитный центр беспилотных систем "Рубикон" может атаковать (по аналогии с "Шахедами") в один день, например, 400 катерами (подводными, надводными), все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру", — написал эксперт.

По его словам, главная цель этих дронов — поражение портов, объектов на шельфе и кораблей. Кроме того, такие морские беспилотники могут "вылетать" на берег и поражать тех, кто там находится, осколками.

Также "Рубикон" разрабатывает средства воздушного обнаружения украинских беспилотников и технологии их уничтожения.

Он призвал не медлить и немедленно разрабатывать системы обнаружения и уничтожения таких дронов, потому что промедление может обернуться масштабными потерями.

"Чтобы мы не охали и не ахали, надо уже разрабатывать системы поиска ударных катеров и их уничтожения. FPV успешно справляются с этими задачами, главное организация", – дописал он.

Это оружие террористических группировок

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в комментарии "Телеграфу" отметил, что россияне демонстрировали экспериментальные образцы морских дронов, включая модели, которые могут полупогружаться или полностью погружаться на последнем этапе маршрута.

"Это то, над чем мы работаем долго, и пока такого я не видел. Это очень эффективная тактика с точки зрения самозащиты дрона на последнем этапе движения", — сказал Лакийчук.

Он пояснил, что Украина вынуждена была обратиться к морским дронам, потому что не имела классических средств поражения, которыми владеет Россия.

Павел Лакийчук

"У них есть крылатые ракеты, торпеды, бомбовые установки, в конце концов подводные лодки с торпедами, которые могут и мины выставлять, и торпедировать побережье, и порты, гидросооружения и т.д. То есть, у них были классические виды вооружения. У нас ничего этого не было. У нас фактически разрушен был флот и мы вынуждены были искать дешёвую и быстро восстанавливаемую альтернативу", — подчеркнул эксперт.

По его словам, эта альтернатива оказалась эффективной и теперь её пытаются копировать как крупные государства, так и потенциально различные террористические группировки — хотя публично этого не афишируют.

"Россияне ищут разные варианты. Я не думаю, что это самый лучший для них вариант, но угроза такая есть", — сказал Лакийчук.

В то же время он отметил: для массового использования морских дронов нужна не только техника, но и обученный персонал.

"Не проблема создать пару сотен пластиковых лодок со старлинком, двигателем от скутера и бомбой в носу. Другой вопрос — это операторы. Один дрон – это два, а то и три оператора. Это большое подразделение, которое надо обучить. Сколько это времени займёт? Я не знаю. Пойдут ли россияне на такой вариант, тоже не могу сказать. Очевидно, что они будут пытаться. Что у них из этого получится? Кто знает. Это надо смотреть по результатам, но готовиться к этому надо", — пояснил он.

Российские морские дроны

Лакийчук также отметил, что противодействовать таким дронам придётся классическими средствами — морской и армейской авиацией, специальными подразделениями, маломерными судами, средствами наблюдения.

"Собственно, не только из-за возможности применения противником дронов. Это и спецназ морской, это и маломерные средства. Всё это отбивать придётся", — добавил он.

Он подытожил, что эффективность дрона зависит от правильного баланса между размером, боевой нагрузкой и заметностью.

"Вопрос заключается в том, что чем меньше цель, тем она менее заметна, более маневренна. И наоборот. Поэтому и мы можем огромные дроны какие-то разработать, но они будут уничтожены быстро. Вот здесь баланс между размер и боевая нагрузка как раз определяется по заметности или незаметности и боевыми возможностями выйти на цель", — резюмировал Лакийчук.

Морской дрон РФ

Когда Россия уже применяла морские дроны

Первые упоминания о разработке морских ударных дронов в России появились ещё в 2023 году. Тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что российские военные начали использовать такие системы против объектов в Украине.

Об этом он сообщил во время разговора с председателем объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, отметив, что надводные беспилотники России представляют опасность для гражданского судоходства в Чёрном море.

В феврале 2023 года появилось видео атаки на железнодорожный мост в Затоке — вероятно, его пытался взорвать управляемый надводный дрон со взрывчаткой на борту. По словам очевидцев, он вынырнул из темноты недалеко от моста и ударил в его опору.

15 декабря 2023 года российские медиа сообщили о презентации нового ударного морского беспилотника "Одуванчик", созданного Кингисеппским машиностроительным заводом (KMZ) в Санкт-Петербурге. Его разработку заказало министерство обороны России — первые десять единиц должны были пройти испытания непосредственно в зоне боевых действий против Украины.

Несмотря на внешнее сходство с украинскими морскими дронами, на корпусе российского беспилотника нет антенн связи и оптических приборов наведения. Это может свидетельствовать об ограниченной способности поражать движущиеся цели. Скорее всего, "Одуванчик" был предназначен для ударов по стационарным объектам — мостам, портам, береговой инфраструктуре.

Морской дрон "Одуванчик"

По заявлениям разработчиков, дрон способен нести до 600 кг взрывчатки или другой нагрузки. Для сравнения, украинский SeaBaby, который летом 2023 года атаковал Крымский мост, имел на борту до 850 кг взрывчатки.

Максимальная скорость "Одуванчика" составляет 80 км/ч, а дальность хода — до 200 км. Этого хватает для атаки на Одессу в случае запуска с территории Крыма. Также не исключено, что такие дроны могут запускаться непосредственно с морских судов.

В мае 2025 года в российском военно-морском флоте началось формирование специализированных полков беспилотных систем. Новые подразделения должны появиться в составе всех флотов и будут оснащены различными типами роботизированной техники — от воздушных и наземных дронов до морских безэкипажных катеров и подводных аппаратов.

Как пишут российские источники, основными задачами этих формирований станут разведка, нанесение ударов, прикрытие кораблей, борьба с вражескими беспилотниками и обезвреживание морских мин. В целом планируется создать по меньшей мере пять таких полков: три — в европейской части РФ, два — в Тихоокеанском флоте. Последний вариант обосновывают большими расстояниями между Приморьем и Камчаткой, которые требуют усиленного контроля над акваторией.

Вместе с тем, по словам главы украинского ГУР МО Кирилла Буданова попытки россиян создать собственные морские беспилотники можно назвать "неудачными".

По словам Буданова, последняя попытка применить экспериментальные российские беспилотные катера была в начале июня, однако безрезультатная.

"Они результата не показали. Они сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Они шли, по нашей информации, на город Южный, и искали там свои цели", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ближайшее время Россия может начать использовать дроны-камикадзе "Шахед" с усиленной боевой частью. По имеющимся данным, она может быть разного типа — от осколочной до термобарической. Увеличенное количество взрывчатки делает такие дроны особенно опасными: один удар способен нанести критические разрушения многоэтажному дому.