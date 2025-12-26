Юра "Унитаз" может возглавить российские беспилотные войска: что о нем известно

После начала российского вторжения в Украину дела Ваганова пошли вгору

В ноябре 2025 года российские власти с помпой сообщили о создании нового рода войск — войск беспилотных систем. Однако имя их командующего до сих пор официально не называлось.

По утверждениям российских z-блогеров, главой нового рода войск был назначен предприниматель и волонтёр из подмосковной Электростали Юрий Ваганов, не имеющий профильного военного образования. Эту информацию подтвердили источники Русской службы Би-би-си в сфере производства дронов РФ.

От торговли унитазами и птицеводства до поставок медицинских масок

Юрий Ваганов родился в 1982 году в Степанакерте. До начала полномасштабного вторжения России в Украину он был бизнесменом средней руки в Электростали. Согласно утечкам из открытых баз данных, последним местом его работы значилось ООО "Ситистрой-групп".

"Карабахский армянин, действительно занимался сантехническим рынком — отсюда и позывной", — рассказал Би-би-си собеседник из дроностроительной отрасли, лично знакомый с Вагановым.

Юрий Ваганов. Фото: Facebook

Бывший российский военнослужащий, также общавшийся с Би-би-си на условиях анонимности, не удивился такому кадровому решению: "Обычная история. У них всё так устроено. Они воюют левой ногой. Это коммерческий проект. Ну и что, что люди погибают".

По данным базы Spark-Interfax, в разные годы Ваганов руководил несколькими юридическими лицами. Помимо "Ситистрой-групп", занимавшейся торговлей строительными материалами, он был совладельцем подсобного хозяйства "Виста", разводившего сельскохозяйственную птицу, небольшой петербургской строительной фирмы "Орион-Инвест", а также компании "Нэса" из Электростали, работавшей на рынке недвижимости.

Во время пандемии коронавируса Ваганов, уже состоявший в региональном штабе "Народного фронта" в Подмосковье, поставлял медицинские маски врачам городской больницы Электростали.

Ваганов переключился на поставки FPV и завел нужные связи

В начале вторжения в Украину в Instagram-аккаунте подмосковного "Народного фронта" появилось видео с его участием, где он заявил о поддержке "признания независимости Луганска и Донецка".

"В это исторически сложное, но важное время я искренне поддерживаю нашего президента Владимира Владимировича, солдат и офицеров, которые защищают интересы нашей страны", — говорил тогда Ваганов.

После начала войны он стал регулярно возить гуманитарные грузы на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Пропагандистский телеканал Russia Today снял о нём получасовой фильм "Доброволец", представляя Ваганова как "успешного российского предпринимателя, доставляющего помощь жителям Донбасса". Сам он в интервью RT подчёркивал, что вырос в условиях войны в Нагорном Карабахе и месяцами жил в подвале.

Юрий Ваганов. Фото: Скриншот RT

За время войны Ваганов оброс широкими связями и стал одним из ключевых поставщиков FPV-дронов для российской армии. На базе батальона "Судоплатов" было организовано производство дронов под названием "Судоплатов — судный день".

Получил орден от Кирилла и может стать генералом

Фактическая монополия в этой сфере вызвала раздражение среди сторонников и участников вторжения. Z-военкор Роман Сапоньков писал: "Вы, возможно, помните скандалы вокруг единого поставщика дронов "Судоплатов" для Минобороны — того самого, после которого на полигоне погибли операторы. Суть в том, что коммерсант из Электростали, торговавший до войны сантехникой, объявил себя генералом ГРУ и начал агрессивно продвигаться в системе закупок МО".

19 октября 2025 года патриарх Кирилл после освящения храма святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону, построенного как главный храм Южного военного округа, вручил Ваганову орден благоверного князя Димитрия Донского III степени. На церемонии его уже представили как подполковника и советника заместителя министра обороны по вооружениям. "Аксиос!" — произнёс патриарх, а церковный хор ответил: "Достоин, достоин, достоин".

В случае официального подтверждения назначения Юрия Ваганова командующим войсками беспилотных систем, по своему статусу руководителя отдельного рода войск бывший предприниматель из Электростали должен будет получить и генеральское звание.

