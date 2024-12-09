Новейшие морские дроны Украины атаковали вертолеты, самолеты и катера россиян в Крыму (видео)

На новых морских дронах были установлены крупнокалиберные пулеметы

Служба безопасности Украины провела уникальную морскую операцию. Морские дроны "Sea Baby" атаковали воздушные цели россиян: вертолеты и самалеты.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, публикуя уникальные кадры. По данным спецслужбы, атака произошла в ночь с 5 на 5 декабря в Керченской бухте. Группа морских дронов "Sea Baby" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", пытавшимися их перехватить.

"Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь", — говорится в сообщении.

Дело в том, что на новых морских дронах были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматической наводки и автозахвата целей.

"Перехваченный российский радиообмен свидетельствует, что на бортах вертолетов убиты и ранены. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и теперь нуждаются в капитальном ремонте", — сообщает СБУ.

Также дроны СБУ поразили баржу, перевозившую военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста, который оккупанты до сих пор безуспешно пытаются привести в порядок после прошлых подрывов украинской спецслужбы.

Защитники напомнили, что "Sea Baby" – это многоцелевая платформа, на которой может размещаться разное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы.

"Главное, что она еще раз доказала свою эффективность. Результатов нашей работы действительно намного больше, чем мы можем показать сейчас, но всему свое время", — отмечают в 13 Главном управлении Департамента военной контрразведки СБУ.

Напомним, ранее мы писали о том, как морские дроны Sea Baby уничтожают корабли россиян, закладывая мины.