Не дає спокою успіх Sea Baby. Росія готує масований удар нового типу, дізналася розвідка

Про загрозу масового використання цього вида зброї ворогом заговорили ще влітку минулого року

Росія готується до масового застосування морських дронів. Ворог активно працює над розвитком морських безпілотних систем, однак поки що цей напрям у РФ залишається переважно експериментальним.

Що треба знати:

Росіяни активно працюють над розробкою морських дронів

Мета ворога — можливість масових ударів морськими безпілотниками по Україні

Україна застосовує свої Sea Baby з 2022 року і за цей час їх значно вдосконалили

За оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, рівень загрози з боку російських морських безпілотників стабільно зростає, пише "РБК-Україна". Протягом останнього року від проєктування Росія просунулася до активних випробувань і спроб серійного виробництва. Втім більшість проєктів все ще перебувають на стадіях розробки або дослідно-бойової експлуатації.

У розвідці поінформували, що було зафіксовано лише окремі випадки випробувального або епізодичного застосування російських надводних і підводних безпілотників. Зокрема йдеться про морські дрони "Скат" і "Тритон".

Чи результативні російські морські дрони

Проте регулярного чи результативного використання цих дронів ворогом зараз немає. Водночас відомо, що саме "Тритон" росіяни можуть готувати для ударів по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України.

Разом із тим наявні плани з виробництва (зокрема до 40 одиниць апаратів типу "Скат" на місяць) свідчать про намір противника перейти до тактики масованого застосування, — зазначили у воєнній розвідці

Російський морський дрон

За оцінкою джерел видання з військового середовища, Росія дійсно просувається у напрямку розвитку морських безпілотників. Однак вона робить це із суттєвим запізненням.

Вони довго жили в логіці класичного флоту: кораблі, підводні човни, авіація. І лише тоді, коли стало зрозуміло, що ці інструменти не дають потрібного результату, почали шукати альтернативу в дронах, – пояснив співрозмовник видання з військового середовища

Росіяни намагаються масштабувати виробництво морських безпілотників

Росіянам не дає спокою успіх морських дронів СБУ Sea Baby — що про них відомо

Цей новий тип зброї став справжнім проривом. Морські дрони здатні вражає кораблі та інші військові цілі ворога, зберігаючи життя наших військових.

Україна використовує їх з 2022 року, але вони пройшли чималий шлях вдосконалення. Зараз це вже не дрон-камікадзе, а повноцінна багатоцільова платформа. Тепер Sea Baby можуть не лише дійти та вразити, а й повернутися назад.

Sea Baby

На наших морських дронах розміщують зброю, здатну вразити не тільки кораблі, а й інші військові цілі. Зокрема, в грудні 2024 року дрони СБУ уразили російські гелікоптери та літаки.

Україна успішно застосовує Sea Baby

Як повідомляв "Телеграф", влітку минулого року керівник Центру радіотехнологій Сергій Флеш попередив, що російський Центр безпілотних систем "Рубікон" прийняв на озброєння безпілотні ударні катери. Є загроза масштабних ударів морськими безпілотниками по українській інфраструктурі.