У Путина нашли новый источник дохода: помогает родственник

Двоюродный племянник российского главы Владимира Путина Михаил Шеломов владеет долей в "национальном мессенджере" Max в интересах самого президента.

До начала полномасштабной войны Шеломову принадлежало 12% "Согаза"

Родственник Путина может контролировать часть мессенджера

Сам Шеломов отрицает свое отношения к Мах

Такое заявление сделал журналист-расследователь Андрей Захаров, изучивший отчетность холдинга. Об этом пишет "Медуза".

В материале указано, что Шеломов владеет долей в мессенджере Max через страховую компанию "Согаз". До войны у путинского двоюродного племянника была доля в "Согазе" размером 12%. Он владел акциями через свою петербургскую фирму "Акцепт".

После введения санкций список акционеров "Согаза" стал закрытым, но по данным отчетов "Акцепта" акции Шеломова остались отражены вплоть до 2024 года. Таким образом, журналист делает вывод, что он фактически контролирует часть мессенджера.

Журналист связался с Шеломовым и задал вопрос о его отношении к Max. Но тот ответил коротко: "Никакого".

Следует добавить, что уже длительное время российские власти осуществляют широкомасштабную кампанию по принуждению граждан к переходу на Max. Обязали пользоваться этим мессенджером также и чиновников. Также в него переводят школьные и домовые чаты. Путин называл создание Max достижением "полного цифрового суверенитета".

Михаил Шеломов — что о нем известно

Михаил Шеломов родился 7 января 1968 в Ленинграде (58 лет). Является сыном двоюродной сестры Путина по линии матери, которого журналисты называют "номиналом" главы РФ. Хотя сам он родство с Путиным отрицал.

Помимо "Согаза", Шеломов стал акционером банка "Россия". Его основной акционер — один из ближайших знакомых Путина Юрий Ковальчук, которому, в частности, принадлежит холдинг VK.

В последние несколько лет Шеломов числился в дочерней структуре банка "Россия" на должности заместителя руководителя департамента сопровождения проектов.

