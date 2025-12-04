Бизнес-джеты российских топ-чиновников были замечены в аэропорту Нью-Дели

Глава лаве Кремля Владимир Путин, 4 декабря, прибыл в Индию. Туда же могла прилететь его младшая дочь Катерина Тихонова.

В соцсетях распространяется информация, что в аэропорту Нью-Дели был замечен самолет Bombardier Global 5000 (RA-73577). Этим бортом часто пользовалась Тихонова.

По данным источника, не исключено, что дочь главы Кремля также находится в индийской столице.

"Кроме Владимира Путина в Дели сейчас находятся бизнес-джеты Дмитрия Медведева (на нем еще летает Игорь Сечин) и Алексея Репика (им еще пользуется Катерина Тихонова)", — говорится в сообщении.

Фото Bombardier Global 5000

Что известно о Катерине Тихоновой

Катерина Тихонова – дочь Путина от Людмилы Очеретной, по образованию – физик-математик, руководитель научно-образовательного фонда "Иннопрактика" и структур в МГУ.

Катерину Тихонову росСМИ привыкли представлять как известную спортсменку, участницу чемпионатов России, Европы и мира по акробатическому рок-н-роллу. Если копнуть глубже, то про нее есть много интересной информации. К примеру, после российского вторжения в Украину Тихонова попала под санкции Европейского Союза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, США и ряда других государств.

Также была информация, что она стала совладелицей крупнейшего предприятия по производству дронов, которые убивают украинцев. В мае 2025 года появились данные, что Тихонова может стать вероятной сменщицей Путина на должности главы Кремля.

Катерина Тихонова Фото Eastnews/imago

Ранее "Телеграф" рассказывал, где живет и как выглядит внебрачная дочь Путина Луиза Розова.