Путина считали позором семьи: что известно про грузинскую "мать" президента России и что с ней сейчас (фото)

Старушка умерла в 97 лет в Грузии, так и не увидевшись с Путиным

Вера Путина — женщина, которая утверждала, что была настоящей матерью президента России Владимира Путина. Она стала героиней многих журналистских расследований на эту тему, а ее история казалась весьма правдоподобной и связной. В 2023 году Вера Путина умерла в 97 лет и была похоронена в грузинском селе, где прожила почти всю свою жизнь.

"Телеграф" расскажет, что известно о женщине Вере Путиной, которая называла себя настоящей матерью президента России.

Вера Путина — что о ней известно

Вера Путина — женщина, которая называла себя настоящей матерью Путина. Она родилась в 1926 году в деревне Терехино Очерского района Пермской области РСФСР. Там же она познакомилась и закрутила роман с женатым мужчиной, от которого вскоре родила сына — по ее утверждению, это был Владимир Путин.

Единственное фото Веры с сыном Вовой

Отношения с женатым не сложились и позже Вера вышла замуж за грузина Георгия Осепашвили. Он увез ее в свою деревню Метехи под Тбилиси, а сына оставила на своих родителей. Спустя три года Вера забрала маленького Вову к себе. В новой семье у нее родились общие с мужем дети, а вот пасынка отчим не любил. В Грузии внебрачные дети считались позором для семьи, поэтому Осепашвили, когда выпивал, то избивал Вову и жестоко с ним обращался.

Вера Путина

Видя, что муж не находит общий язык с ее старшим сыном, Вера Путина отправила 9-летнего Вову обратно к своим родителям в Россию. И после этого она навсегда потеряла связь с ним. Как оказалось, мальчик стал обузой и для бабушки с дедушкой, поэтому вскоре они передали его на воспитание родственникам в Ленинград. Этими родственниками были Мария и Владимир Путины, которые и стали его "официальными" родителями. И именно о них он рассказывал в свое официальной биографии, когда начал свой путь в политику.

"Официальные" родители Путина - Мария и Владимир Путины

Когда Путин впервые стал президентом России и его часто показывали по телевизору, Вера Путина увидела его и узнала в нем своего сына. По крайней мере так она рассказывала журналистам, которые интересовались происхождением и детством президента РФ в своих расследованиях.

Путин на школьном фото в Ленинграде

В СМИ также были слухи, что Веру Путину в грузинском селе Метехи наведывали представители КГБ, изъяли у нее детские фото Путина и приказали молчать. В Кремле же всю эту историю, которая в свое время стала публичной, называли выдумкой.

В 2023 году стало известно, что Вера Путина умерла возрасте 97 лет. Женщину похоронили 30 мая в селе Метехи Каспского муниципалитета на востоке Грузии.

Вера Путина

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