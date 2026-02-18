У Путіна знайшли нове джерело доходу — допомагає родич

У ЗМІ його часто називають людиною, яка може володіти активами на користь президента

Двоюрідний племінник російського глави Володимира Путіна Михайло Шеломов володіє часткою в "національному месенджері" Max на користь самого президента.

Що потрібно знати:

До початку повномасштабної війни Шеломову належало 12% "Согаза"

Родич Путіна може контролювати частину месенджера

Сам Шеломов заперечує своє ставлення до Мах

Таку заяву зробив журналіст-розслідувач Андрій Захаров, який вивчив звітність холдингу. Про це пише "Медуза".

У матеріалі зазначено, що Шеломов володіє часткою в месенджері Max через страхову компанію "Согаз". До війни путінський двоюрідний племінник мав частку в "Согазі" розміром 12%. Він володів акціями через свою петербурзьку фірму Акцепт.

Після введення санкцій список акціонерів "Согаза" став закритим, але, за даними звітів "Акцепту", акції Шеломова залишилися відображені аж до 2024 року. Таким чином журналіст робить висновок, що він фактично контролює частину месенджера.

Журналіст зв’язався з Шеломовим і поставив питання про його ставлення до Max. Але той коротко відповів: "Ніякого".

Слід додати, що вже тривалий час російська влада здійснює широкомасштабну кампанію з примусу громадян до переходу на Max. Зобов’язали користуватися цим месенджером і чиновників. Також до нього переводять шкільні та будинкові чати. Путін називав створення Max досягненням "повного цифрового суверенітету".

Михайло Шеломов — що про нього відомо

Михайло Шеломов народився 7 січня 1968 року в Ленінграді (58 років). Є сином двоюрідної сестри Путіна по лінії матері, якого журналісти називають "номіналом" глави РФ. Хоча сам він споріднений із Путіним заперечував.

Крім "Согазу", Шеломов став акціонером банку "Росія". Його основний акціонер — один із найближчих знайомих Путіна Юрій Ковальчук, якому, зокрема, належить холдинг VK.

В останні кілька років Шеломов перебував у дочірній структурі банку "Росія" на посаді заступника керівника департаменту супроводу проектів.

Михайло Шеломов

