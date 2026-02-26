Волосы - всё? На свежих фото Путина заметили интересную деталь

Такие кадры являются редкостью в сети

На некоторых последних фотографиях российского главы Владимира Путина в сети в глаза бросается одна деталь — он буквально лысеет. И это уже довольно трудно скрыть, даже подбирая более выгодные ракурсы.

Что нужно знать:

Лысина хорошо видна на фото со встречи с Александром Лукашенко

Пресс-служба тщательно подбирает углы съёмки и фото с "невыгодных" ракурсов встречаются крайне редко

Плешь на голове становится непросто скрывать на фотографиях

Одна из таких фотографий была опубликована в Telegram-канале "Пул первого" со встречи Путина и беларуского главы Александра Лукашенко. На кадре Путина сфотографирован в профиль и отчетливо видна плешь на голове.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Пул Первого

Еще одна фотография была сделана во время того, как Путин возложил цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду 23 февраля. Его сфотографировали сзади и снова заметна лысина.

Владимир Путин. Фото: Getty Images

На другом фото от 25 февраля, которое есть в сети, на макушке и темени заметно значительное поредение волос — лысина хорошо видна.

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что фотографы и пресс-службы Путина тщательно контролируют то, как он будет смотреться в кадре. Главу Кремля чаще всего снимают с "выгодных" углов, где видно волосы, а кожа головы практически незаметна. Таким образом, в сети редко можно встретить фото, на которых Путин запечатлен с неудачных ракурсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на видео с Путиным заметили странную деталь.

В последние годы таких курьезных случаев с Путиным становится все больше. Ведь только в декабре 2025 года он настолько сильно закашлялся во время публичного мероприятия, что даже маленький мальчик пожелал ему здоровья.

Кроме того, в октябре 2025 года пользователи обратили внимание на странную походку Путина. Тогда им в глаза бросилось то, что российский лидер почти не двигает правой рукой. Она все время буквально висела у туловища.