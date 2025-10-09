"Привычка таскать чемоданчик?" Новое видео со странной походкой Путина вызвало шквал шуток в сети

Бывшему КГБисту приписали смехотворную привычку

Российский президент Владимир Путин снова продемонстрировал свою странную походку. В этот раз россияне удивили причиной, почему диктатор при ходьбе не двигает своей правой рукой.

Что нужно знать:

Пропагандист заявил, что походка Путина связана с его прошлым в КГБ

В сети высмеяли попытку блогера превратить диктатора в "героя боевиков"

Ходьба Путина становится поводом для слухов о его здоровье

Прокремлевский блогер Владислав Поздняков в своем Телеграм-канале заявил, что походка лидера РФ связана с его прошлым. Якобы Путин, как бывший агент КГБ, был обучен всегда "держать правую руку на пистолете, чтобы быть готовым выстрелить в любой момент". Так он прокомментировал новое видео с президентом во время его делового визита в Таджикистан.

За эти подхалимские высказывания пропагандиста высмеяли в сети. В Телеграм-канале "Соловьиный Помёт" отметили, что кремлевским марионеткам не лень показывать Путина "сильным и страшным", чтобы его боялись во всем мире. Однако "есть ли предел этому безумию и лизоблюдству", спросили в сети.

Прям не президент, а ковбой из фильма Клинта Иствуда выходит! Есть ли предел этому безумию и лизоблюдству? Как думаете? пишут в сети

"Привычка таскать чемоданчик?"

"У Х**ла рука неподвижна потому что он привык в ней носить чемоданы за Собчаком"

"П**дьож, в КГБ учили стрелять с двух рук, у Х**ла бы обе руки неподвижными были"

"Самое противное, что он вообще ходит, а не лежит"

"Там после мозга не только конечности должны отняться уже…"

Напомним, что ассиметричная походка Путина все чаще обсуждается людьми, особенно на фоне слухов о проблемах с его здоровьем. В частности, во время ходьбы диктатор энергично размахивает левой рукой, однако его правая — почти всегда остается неподвижной. Ранее сообщалось, что у Путина якобы случился инфаркт.

