"Привычка таскать чемоданчик?" Новое видео со странной походкой Путина вызвало шквал шуток в сети

Татьяна Кармазина
Путин при ходьбе не двигает правой рукой Новость обновлена 09 октября 2025, 16:04
Путин при ходьбе не двигает правой рукой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бывшему КГБисту приписали смехотворную привычку

Российский президент Владимир Путин снова продемонстрировал свою странную походку. В этот раз россияне удивили причиной, почему диктатор при ходьбе не двигает своей правой рукой.

Что нужно знать:

  • Пропагандист заявил, что походка Путина связана с его прошлым в КГБ
  • В сети высмеяли попытку блогера превратить диктатора в "героя боевиков"
  • Ходьба Путина становится поводом для слухов о его здоровье

Прокремлевский блогер Владислав Поздняков в своем Телеграм-канале заявил, что походка лидера РФ связана с его прошлым. Якобы Путин, как бывший агент КГБ, был обучен всегда "держать правую руку на пистолете, чтобы быть готовым выстрелить в любой момент". Так он прокомментировал новое видео с президентом во время его делового визита в Таджикистан.

За эти подхалимские высказывания пропагандиста высмеяли в сети. В Телеграм-канале "Соловьиный Помёт" отметили, что кремлевским марионеткам не лень показывать Путина "сильным и страшным", чтобы его боялись во всем мире. Однако "есть ли предел этому безумию и лизоблюдству", спросили в сети.

Прям не президент, а ковбой из фильма Клинта Иствуда выходит! Есть ли предел этому безумию и лизоблюдству? Как думаете?

пишут в сети

  • "Привычка таскать чемоданчик?"
  • "У Х**ла рука неподвижна потому что он привык в ней носить чемоданы за Собчаком"
  • "П**дьож, в КГБ учили стрелять с двух рук, у Х**ла бы обе руки неподвижными были"
  • "Самое противное, что он вообще ходит, а не лежит"
  • "Там после мозга не только конечности должны отняться уже…"

Напомним, что ассиметричная походка Путина все чаще обсуждается людьми, особенно на фоне слухов о проблемах с его здоровьем. В частности, во время ходьбы диктатор энергично размахивает левой рукой, однако его правая — почти всегда остается неподвижной. Ранее сообщалось, что у Путина якобы случился инфаркт.

В начале осени в сети прокомментировали странную ходьбу главы Чечни. На свежем видео Рамзан Кадыров практически не мог ходить.

Теги:
#Таджикистан #КГБ #Владимир Путин #Походка