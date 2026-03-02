"Файлы Эпштейна", ссора с Кадыровым и соперничество с Путиным. Кто перенял эстафету загадочных смертей в России

Бизнесмен баллотировался в президенты в 2000 году

В понедельник, 2 марта, стало известно, что бизнесмен, бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов покончил с собой. Он якобы застрелился в апартаментах Vesper Tverskaya.

Как сообщают росСМИ, на момент самоубийства Джабраилов находился в Москве в ЖК Vesper Tverskaya. Бизнесмен использовал пистолет Люгера 9 мм.

Умар Джабраилов. Фото: росСМИ

Заметим, что официально смерть и версию самоубийства не подтверждали. Однако известно, что бизнесмена госпитализировали ночью из апартаментов с огнестрельным ранением головы. Врачи два часа пытались его спасти, но им не удалось. Умер Джабраилов, по данным медиа, ночью 2 марта.

Почему покончил с собой

Точные причины самоубийства не известны, но в последнем видео бизнесмен выразил сильную обеспокоенность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Я крайне озабочен тем, что там находятся наши туристы, и желаю всем, чтобы прошла беда, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия и чтобы вы скорее вернулись домой", — сказал на видео Джабраилов.

Кроме того, росСМИ пишут, что бизнесмен фигурировал в "файлах Эпштейна". Он якобы организовывал встречи с помощницей американского финансиста Гислейна Максвелла, осужденного за вербовку несовершеннолетних для секс-вечеринок. Российский бизнесмен подтвердил, что переписывался с женщиной и поддерживал с ней дружеские отношения.

Что известно о Джабраилове

В 2020 году он уже пытался покончить с собой в отеле. Но тогда его вовремя госпитализировали в больницу и смогли спасти. В 2017 году Джабраилов в номере московской гостиницы Four Seasons несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета. После этого его судили за хулиганство, но бизнесмен обошелся штрафом.

Известно, что он был в 2004-2009 годах сенатором от правительства Чечни. В 2000 году участвовал в выборах президента России от инициативной группы "Сила разума" и занял последнее, 11 место. Тогда победил Владимир Путин. С 2009 по 2013 год Джабраилов был советником помощника президента Сергея Приходько.

Джабраилов и Кадыров. Фото: TASS

В 2008 году Джабраилов имел конфликт с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Ведь на концерте Нелли Фуртадо в Москве бизнесмен дал пощечину рэперу Тимати, после чего тот обратился за защитой к Кадырову. Чеченский лидер якобы позвонил Джабраилову и заявил, что берет Тимати "под крыло". После этого бизнесмен досрочно покинул пост сенатора.

Эпидемия загадочных смертей топ-чиновников в России

январь 2026 года — экс-замминистр труда РФ Алексей Скляр был найден мертвым в частном доме под Москвой. Официальная версия — самоубийство, совершенное огнестрельным оружием.

— экс-замминистр труда РФ был найден мертвым в частном доме под Москвой. Официальная версия — самоубийство, совершенное огнестрельным оружием. сентябрь 2025 – экс-председатель комитета по развитию транспорта Санкт-Петербурга Александр Федотов умер. Его тело было обнаружено под окном в терминале аэропорта — самоубийство.

– экс-председатель комитета по развитию транспорта Санкт-Петербурга умер. Его тело было обнаружено под окном в терминале аэропорта — самоубийство. сентябрь 2025 — Виталий Капустин , депутат местного совета Краснодарского края — найден повешенным со связанными руками.

— , депутат местного совета Краснодарского края — найден повешенным со связанными руками. август 2025 — умер акционер Samolet Group Михаил Кенин . Причину не разглашали.

— умер акционер Samolet Group . Причину не разглашали. июль 2025 — бывший министр транспорта России с Роман Старовойт через несколько часов после увольнения скончался. Его тело нашли в автомобиле с огнестрельным ранением. Официальная версия – самоубийство.

— бывший министр транспорта России с Роман Старовойт через несколько часов после увольнения скончался. Его тело нашли в автомобиле с огнестрельным ранением. Официальная версия – самоубийство. июль 2025 — вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов выпал из окна квартиры в Москве и скончался. Официальная версия – самоубийство.

— вице-президент "Транснефти" выпал из окна квартиры в Москве и скончался. Официальная версия – самоубийство. май 2022 года при загадочных обстоятельствах умер бывший топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин . В том же году из окна больницы выпал и разбился насмерть председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Равиль Маганов.

года при загадочных обстоятельствах умер бывший топ-менеджер "Лукойла" . В том же году из окна больницы выпал и разбился насмерть председатель совета директоров ЛУКОЙЛа 2022 год — в Индии после падения с третьего этажа гостиницы погиб депутат "Единой России" Павел Антов. До этого он написал в соцсетях антивоенный пост.

