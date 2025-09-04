До самой смерти актриса жила с пистолетом в доме: где похоронена Софья из "Свадьбы в Малиновке" и как выглядит ее могила

На протяжении карьеры Людмила сыграла более чем в 40 фильмах

Известной украинской актрисе театра и кино Людмиле Алфимовой сегодня, 4 сентября, могло бы исполниться 90 лет. Она играла в фильмах "За двумя зайцами", "Свадьба в Малиновке", "Между высокими хлебами". Артистки не стало в 2024 году. Также мы рассказывали, от чего умерла в 44 года известная актриса Юлия Волчкова.

Что известно о Людмиле Алфимовой

Будущая актриса родилась в 1935 году в Харькове. Ее отец был водителем, а мама – домохозяйкой. Людмила мечтала стать летчицей, училась в аэроклубе, но ей отказали в учебе из-за пола. Так Алфимова решила осуществить свою мечту хотя бы в кино, потому поступила в Харьковский театральный институт, который окончила в 1958 году.

В 1958 году актриса дебютировала в черно-белой картине "Его поколения". Через три года Людмила сыграла в комедии "За двумя зайцами" на основе одноименной пьесы Михаила Старицкого. Там ей досталась роль монахини Миронии. Лента стала очень популярной в СССР и заняла 17-е место в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Алфимова в ленте "За двумя зайцами", скриншот с сайта "Штуки-дрюки"

Далее Алфимова сыграла в картинах "Наследники", "Наш честный хлеб", "Сумка, полная сердец", "Бурьян". Людмила прославилась, получив ведущую роль в фильме "Свадьба в Малиновке". Там она превратилась во вдову местного революционера, сосланного в Сибирь. Картина отражает эпоху советско-украинской войны 1917-1922 годов.

Алфимова в картине "Свадьба в Малиновке", скриншот с сайта "Штуки-дрюки"

После этого Людмила появлялась в картинах "Скуки ради" (1967), "Между высокими хлебами" (1970), "Прощайте, фараоны!" (1974), "Тайна партизанской землянки" (1974), "Право управлять" (1981).

Личная жизнь Людмилы Алфимовой

Первым мужем актрисы был летчик Феликс Алфимов, часто находившийся в командировках. У них родились две дочери – Алена и Лиза. В то время как вторым мужем Алфимовой стал советский деятель и председатель колхоза имени XXII съезда КПСС Иван Кальницкий. Они познакомились в 70-х годах прошлого века во время съемок фильма "До свидания, фараоны!".

Супруги Алфимовы, скриншот с сайта "Штуки-дрюки"

В то время оба состояли в других браках. Пара поженилась и съехалась через 20 лет после первой встречи. Кальницкий подарил актрисе имение графов Потоцких в селе Печера Винницкой области, где они и жили. В 2006 году муж Алфимовой умер, и она осталась жить сама, держа пистолет, чтобы защититься от преследователя — генерала Василия Полищука.

Алфимова и Кальницкий, скриншот с сайта "Штуки-дрюки"

Могила Людмилы Алфимовой

Актрисы не стало 22 февраля 2024 года в селе Печера Винницкой области. Ей было 88 лет. Причины смерти родные не сообщали публике. Актрису похоронили в селе Печера, где она и жила в последние годы. В сети нет фотографий могилы Алфимовой.

Алфимова в последние годы жизни, фото из сети

