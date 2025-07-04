Эпидемия загадочных смертей топ-чиновников в России продолжается. Кто выпал из окна на этот раз (фото)

Быть высокопоставленным чиновником в РФ — опасно

Вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов погиб 4 июля в Москве. Он выпал с балкона — причем жил он на 10 этаже, а выпал с 17. Предварительная версия следствия — самоубийство.

Об этом сообщают росСМИ. Жене Бадалова вызвали скорую, ей стало плохо после того, как она увидела тело мужа под окнами. Первым тело у жилой высотки на Рублевском шоссе около шести утра обнаружил охранник.

Андрей Бадалов

Бадалов работал в "Транснефти" с 2021 года. Он курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий. Ему было 62 года, он имел проблемы со здоровьем.

Российские топ-менеджеры часто умирают при загадочных обстоятельствах

Бадалов — далеко не первый российский топ-менеджер, что внезапно умер при загадочных обстоятельствах. Только за 2022 год более 10 топ-менеджеров и бизнесменов РФ ушли из жизни при загадочных обстоятельствах, в следующие годы полномасштабной войны России против Украины эти случаи продолжились. Высокопоставленные россияне гибли и в самой РФ и за границей. Подавляющее большинство случаев классифицировалось как самоубийство, но обстоятельства многих из них вызывали подозрения. Многие были из нефтяной или газовой отрасли.

В мае 2022 года при загадочных обстоятельствах умер бывший топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин. В том же году из окна больницы выпал и разбился насмерть глава совета директоров Лукойла Равиль Маганов.

В 2022 году в Индии после падения с третьего этажа гостиницы погиб депутат "Единой россии" Павел Антов. До этого он написал в соцсетях антивоенный пост.

Топ-менеджер "Газпроминвеста" Леонид Шульман в 2022 году был найден мертвым с многочисленными глубокими резаными ранами в ванной на полу. Рядом — предсмертная записка.

Замдиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александра Тюлякова в 2022 году нашли повешенным в его квартире. Рядом — записка.

Юрий Воронов, гендиректор транспортно-логистической компании "Астра-Шиппинг" выполнявший заказы Газпрома, был найден в бассейне собственного дома с огнестрельным ранением в голову. В октябре 2023-го скончался следующий глава компании Владимир Некрасов, якобы от острой сердечной недостаточности

В апреле 2025 года бывший вице-президент "Газпромбанка", Владислав Аваев, его жена 13-летняя дочь были найдены мертвыми в собственной квартире. Версия следствия — якобы Аваев сам убил своих близких, после чего покончил с собой.

Подобная история произошла с Василием Мельниковым — его, жену и двоих маленьких сыновей нашли мертвыми со следами ножевых ранений в собственной квартире. По мнению следствия, Мельников мог убить семью и затем себя сам. Бывший топ менеджер НОВАТЕКа Сергей Протосеня якобы "убил жену и дочь, а затем повесился в саду" в своем доме в Испании.

Российский нефтегазовый магнат Михаил Толстошея, был найден повешенным в гараже своего дома в Англии. Незадолго до смерти он признался друзьям, что боится "путинского расстрельного списка.

4 февраля 2025 года сразу два топ-чиновника РФ выпали из окон. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Карелии Артур Пряхин якобы покончил с собой. Сотрудник судебно-экспертного центра Следственного комитета в Москве Алексей Зубков выжил после падения, но заявил, что ничего не помнит.

Общее количество российских топ-чиновников и бизнесменов, умерших при подозрительных обстоятельствах с марта 2022 по июль 2025 составляет около 40 людей. Точную цифру установить сложно.

Как сообщал "Телеграф", в возрасте 40 лет скончался Антон Черепенников известный российский технологический предприниматель, владелец большинства систем для прослушки телефонов и хранения интернет-трафика, а также создатель "ИКС Холдинга". Его тело нашли ночью 22 июля 2023 года в офисе на Мичуринском проспекте.