"Файли Епштейна", сварка з Кадировим та суперництво з Путіним. Хто перейняв естафету загадкових смертей в Росії
Бізнесмен балотувався у президенти у 2000 році
У понеділок, 2 березня, стало відомо, що бізнесмен, колишній член Ради Федерації Умар Джабраїлов наклав на себе руки. Він нібито застрелився в апартаментах Vesper Tverskaya.
Що треба знати:
- Джабраїлов фігурував у "файлах Епштейна"
- В останньому відео він був занепокоєний ситуацією на Близькому Сході
- У 2020 бізнесмен намагався накласти на себе руки
Як повідомляють росЗМІ, на момент самогубства Джабраїлов перебував у Москві в ЖК Vesper Tverskaya. Бізнесмен використав пістолет Люгера 9 мм.
Зауважимо, що офіційно смерть та версію самогубства не підтверджували. Однак відомо, що бізнесмена госпіталізували вночі з апартаментів з вогнепальним пораненням голови. Лікарі дві години намагались його врятувати, але їм не вдалось. Помер Джабраїлов, за даними медіа, в ночі 2 березня.
Чому наклав на себе руки
Точні причини самогубства не відомі, але в останньому відео бізнесмен висловив сильне занепокоєння через загострення ситуації на Близькому Сході.
"Я вкрай стурбований тим, що там знаходяться наші туристи, і бажаю всім, щоб минуло лихо, щоб не торкнулося нікого з наших ця трагедія і щоб ви швидше повернулися додому", — сказав на відео Джабраїлов.
Окрім того, росЗМІ пишуть, що бізнесмен фігурував у "файлах Епштейна". Він нібито організовував зустрічі з помічницею американського фінансиста Гіслейн Максвелл, засудженого за вербування неповнолітніх для секс-вечірок. Російський бізнесмен підтвердив, що листувався з жінкою та підтримував із нею дружні стосунки.
Що відомо про Джабраїлова
У 2020 році він вже намагався накласти на себе руки в готелі. Але тоді його вчасно госпіталізували до лікарні та змогли врятувати. У 2017 Джабраїлов у номері московського готелю Four Seasons кілька разів вистрілив у стелю із нагородного пістолета. Після цього його судили за хуліганство, але обійшовся бізнесмен штрафом.
Відомо, що він у 2004-2009 роках був сенатором від уряду Чечні. 2000 року брав участь у виборах президента Росії від ініціативної групи "Сила розуму" і посів останнє, 11-те місце. Тоді переміг Володимир Путін. З 2009 до 2013 року Джабраїлов був радником помічника президента Сергія Приходька.
У 2008 Джабраїлов мав конфлікт з лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Адже на концерті Неллі Фуртадо в Москві бізнесмен дав ляпас реперу Тіматі після чого той звернувся за захистом до Кадирова. Чеченський лідер нібито подзвонив Джабраїлову і заявив, що бере Тіматі "під крило". Після цього бізнесмен достроково покинув пост сенатора.
Епідемія загадкових смертей топ-чиновників в Росії
- січень 2026 — ексзаступник міністра праці РФ Олексій Скляр був знайдений мертвим у приватному будинку під Москвою. Офіційна версія — самогубство, вчинене вогнепальною зброєю.
- вересень 2025 — ексголова комітету з розвитку транспорту Санкт-Петербурга Олександр Федотов помер. Його тіло знайшли під вікном у терміналі аеропорту — самогубство.
- вересень 2025 — Віталій Капустін, депутат місцевої ради Краснодарського краю — знайдений повішеним зі зв’язаними руками.
- серпень 2025 — помер акціонер Samolet Group Михайло Кенін. Причину не розголошували.
- липень 2025 — колишній міністр транспорту Росії з Роман Старовойт за кілька годин після звільнення помер. Його тіло знайшли в авто з вогнепальним пораненням. Офіційна версія — самогубство.
- липень 2025 — віцепрезидент "Транснефти" Андрій Бадалов випав з вікна квартири у Москві та помер. Офіційна версія — самогубство.
- травень 2022 року за загадкових обставин помер колишній топменеджер "Лукойлу" Олександр Суботін. У тому ж році з вікна лікарні випав і розбився на смерть голова ради директорів Лукойла Равіль Маганов.
- 2022 рік — в Індії після падіння з третього поверху готелю загинув депутат "Єдиної Росії" Павло Антов. До цього він написав у соцмережах антивоєнний пост.
Раніше "Телеграф" розповідав, що стан хворої на рак пропагандистки Маргарити Симоньян стрімко погіршується.