Бунт, ошибка или PR-ход? Что говорят о странном видео Путина на 8 Марта

Есть сразу несколько интересных версий

В социальных сетях активно обсуждают странное видео поздравления с 8 Марта от российского главы Владимира Путина. Из ролика не вырезали неудачные дубли, где он кашляет, издает странные звуки и запинается. Именно в таком формате видео опубликовал Кремль, но вскоре заменил на исправленное.

Что нужно знать:

Видео быстро заменили на отредактированную версию без лишних кадров, но в сети его уже успели распространить

Некоторые предполагают, что публикация могла быть не случайной, а намеренно

Есть разные версии произошедшего — бунт, ошибка монтажёров, намеренный PR-ход для создания "человечного" образа лидера

В этом материале "Телеграф" собрал мнения о том, была ли публикация этого необычного видео намереной или же это случайность, которую допустили в Кремле.

Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский в своем Telegram-канале не исключает, что видео действительно могли опубликовать специально.

"Вот так строишь из себя молодого и крепкого лидера, а потом кто-то сливает одно видео, и весь этот образ разваливается, и перед всеми предстает больной трухлявый старичок. Складывается впечатление, что слили специально, потому что больной маразматик всех достал", — пишет он.

Тем временем российский пропагандист Лев Вершинин также прокомментировал ситуацию. Он заявляет, что случайности быть не могло, поскольку ролик перепроверяют перед публикацией. Исходя из этого, Вершинин не исклюмает намеренный бунт.

"Кто хоть чуть-чуть понимает кулуарную кухню, подтвердит: такого не могло быть. Не могли не проверить перед тем, как выкладывать. Просто не могли. В системном понимании, это бунт, а если вспомнить недавний выброс про падение уровня доверия, так сложно не прийти к мысли, что бунт хоть и беспощадный, но осмысленный", — сказано в сообщении.

Пост Льва Вершинина в Telegram

Отреагировал на странную ситуацию с роликом украинский волонтер и активист Сергей Стерненко. В своем Telegram-канале он также обращает внимание на заявления пропагандиста Вершинина.

Бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале тоже придерживается мнения, что ролик был слит не по ошибке или случайности.

"Кремль случайно слил в сеть неудачный вариант поздравления Путина к 8 марта А может, и не случайно — кажется, кому-то надоел бункерный доходяга, строящий из себя вечно молодого мачо", — пишет он.

Мнение ИИ

"Телеграф" поинтересовался у искусственного интеллекта, что произошло по его мнению — нелепая ошибка и случайность, бунт против Путина или видео опубликовали специально.

Наиболее вероятным вариантом Gemini считает "человечность". То есть, современные политтехнологи применяют метод "добавления человеческого лица" для жестких лидеров. Таким образом, даже небольшая ошибка, запинка, кашель в кадре могут оставлять сознательно, чтобы создать иллюзию искренности и "настоящести" в глазах электората.

Версия об ошибке и случайной публикации с лишними кадрами ИИ считает также возможной — "иногда усталость, спешка или просто халатность монтажёров приводят к техническим ошибкам".

А вот вариант с бунтом против Путина Gemini считает маловероятным, ведь буквально каждый шаг контролируется кураторами и такой внутренний саботаж просто был бы практически невозможным.

Таким образом выходит, что это либо просчёт ответственных лиц, либо сознательный, чтобы показать лидера "живым".

Мнение ИИ Gemini о видео с Путиным

