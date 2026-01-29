Дорогущее платье и реликвия вместо букета: как Мелания и Трамп выглядели в день свадьбы (фото)

Мелания на церемонии появилаьс в эксклюзивном платье от Dior

Президент США Дональд Трамп уже 21 год состоит в браке с Меланией, однако их свадьба до сих пор остается предметом обсуждений. Торжество вошло в историю как одно из самых роскошных и запоминающихся в Америке.

Что известно:

Мелания и Дональд Трамп официально стали мужем и женой 22 января 2005 года, устроив роскошную свадьбу

Для невесты создали эксклюзивное платье от модного дома Dior, стоимость которого составляла 100-200 тысяч долларов

Трамп с невестой удивлял медийных гостей уникальным тортом и блюдами изысканной французской кухни

Как Мелания и Дональд Трамп выглядели в день своей свадьбы

Дональд Трамп связал себя узами брака с третьей женой, словенской моделью Меланией Кнавс, 22 января 2005 года. Церемония состоялась в церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич (штат Флорида), и уже тогда вошла в историю как одно из самых роскошных свадебных торжеств в США.

Мелания и Дональд Трамп в день свадьбы, Фото: @realdonaldtrump

Трамп появился перед гостями в классическом черном смокинге от любимого итальянского бренда Brioni. Однако все внимание, безусловно, было приковано к невесте. Мелания произвела настоящий фурор, выбрав свадебное платье от модного дома Dior, созданное Джоном Гальяно.

Свадебное платье Мелании Трамп

Наряд был расшит тысячами жемчужин и кристаллов Swarovski, весил около 27 килограммов и, по разным оценкам, стоил от 100 до 200 тысяч долларов. Над созданием платья работали сотни часов, и оно стало одним из самых обсуждаемых свадебных нарядов своего времени.

Платье Мелании стоило около 200 тысяч долларов, Фото: @melaniatrumpstyle

При этом Мелания отказалась от традиционного букета и на это была причина. Такой выбор был частью старинной свадебной традиции, известной во всем мире, которая звучит как стихотворение: "Something old and something new, something borrowed and something blue" (на невесте должно быть что-то старое, что-то новое, что-то одолженное и что-то синее).

В качестве "чего-то старого" невеста взяла семейную реликвию — четки, которые украсила белыми розами. "Чем-то новым" стало ее свадебное платье, созданное специально для этого дня, "одолженным" — бриллиантовое колье от Fred Leighton, а "синим" элементом образа было нижнее белье от La Perla.

У Мелании на свадьбе вместо букета были четки, Фото: Getty Images

Не менее впечатляющим было и само торжество. Гостей угощали изысканными блюдами высокой кухни, а главным акцентом вечера стал многоярусный свадебный торт, украшенный тысячами цветов из сахарной глазури. Его стоимость была 50 тысяч долларов. Среди гостей были политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и представители нью-йоркской элиты. Гостей пары развлекали Элтон Джон и Билли Джоэл.

Торт на свадьбе Мелании и Дональда Трампа

