Нашла двойника или просто постарела? Есть ли у Мелании Трамп "дублер"

Почему, по мнению эксперта, теория о двойнике Мелании Трамп — только иллюзия

Мелания Трамп – жена президента США и американская фотомодель. Слухи о ее двойнике регулярно возвращаются, хотя ни разу не получали реальных подтверждений. Поводом для новой волны обсуждений стало появление бывшей первой леди на похоронах Папы Франциска, где скептики в очередной раз "не узнали" жену Дональда Трампа.

Что следует знать

Появление Мелании Трамп на похоронах Папы Франциска спровоцировало новую волну слухов об использовании ею двойника

Эксперт по языку тела Бет Доусон опровергает предположения о замене, называя их маловероятными и безосновательными.

Изменения в облике первой леди США объясняются естественными процессами старения и профессиональной работой стилистов

Эксперт по языку тела Бет Доусон, в эксклюзивном комментарии для издания Mirror призвала не искать сенсаций там, где их нет. Изменения в облике Мелании она объясняет несколькими причинами, в том числе возрастом первой леди.

Дональд Трамп и Мелания Трамп на похороне Папы Франциска. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Почему люди верят в подмену?

По словам эксперта, корень проблемы кроется в двух факторах: эффекте искусственного интеллекта и так называемой иллюзии близости. В мире, где контентом легко манипулировать, люди стали слишком подозрительными. Публике кажется, что они в совершенстве знают черты лица Мелании, хотя на самом деле никто не знает, что происходит за кулисами ее личной жизни.

Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Реальные причины изменений во внешности

Доктор Доусон отмечает, что существует несколько вполне логических объяснений того, почему Мелания Трамп может выглядеть "иначе". Во-первых, с тех пор как стала медийной персоной, прошло много лет. Изменение контуров лица и состояния кожи является естественным процессом старения.

Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Во-вторых, магия макияжа. Работа профессиональных визажистов и стилистов может до неузнаваемости изменить человека в зависимости от освещения или выбранного стиля для конкретного события. По словам эксперта, большинство "доказательств" о существовании двойника основываются на выборочных кадрах, а не на реальных фактах.

Напомним, что слухи о существовании "фальшивой Мелании" имеют длительную историю и сопровождают жену политика еще со времен первой каденции Дональда Трампа. Сторонники этой теории уверены, что на определенные официальные мероприятия вместо первой леди выходит ее дублер, а в качестве доказательств приводят мелкие несоответствия в чертах лица и нетипичную манеру поведения.

Особое оживление этих сплетен наблюдалось во время предвыборной гонки 2024 года, однако один из самых громких эпизодов произошел раньше — во время визита супругов в Великобританию. Тогда внимание публики приковал нетипичный жест – Мелания крепко держала мужа за руку. Такое нехарактерное для обычно сдержанной и эмоционально закрытой первой леди поведение заставило пользователей соцсетей снова заговорить о вероятной замене.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Дональд Трамп, Мелания Трамп. Фото: Getty Images

