Нашла двойника или просто постарела? Есть ли у Мелании Трамп "дублер"

Наталья Дума
Дональд Трамп, Мелания Трамп Новость обновлена 12 января 2026, 19:19
Дональд Трамп, Мелания Трамп. Фото Getty Images

Почему, по мнению эксперта, теория о двойнике Мелании Трамп — только иллюзия

Мелания Трамп – жена президента США и американская фотомодель. Слухи о ее двойнике регулярно возвращаются, хотя ни разу не получали реальных подтверждений. Поводом для новой волны обсуждений стало появление бывшей первой леди на похоронах Папы Франциска, где скептики в очередной раз "не узнали" жену Дональда Трампа.

Что следует знать

  • Появление Мелании Трамп на похоронах Папы Франциска спровоцировало новую волну слухов об использовании ею двойника
  • Эксперт по языку тела Бет Доусон опровергает предположения о замене, называя их маловероятными и безосновательными.
  • Изменения в облике первой леди США объясняются естественными процессами старения и профессиональной работой стилистов

Эксперт по языку тела Бет Доусон, в эксклюзивном комментарии для издания Mirror призвала не искать сенсаций там, где их нет. Изменения в облике Мелании она объясняет несколькими причинами, в том числе возрастом первой леди.

Дональд Трамп и Мелания Трамп на похороне Папы Франциска
Дональд Трамп и Мелания Трамп на похороне Папы Франциска. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Почему люди верят в подмену?

По словам эксперта, корень проблемы кроется в двух факторах: эффекте искусственного интеллекта и так называемой иллюзии близости. В мире, где контентом легко манипулировать, люди стали слишком подозрительными. Публике кажется, что они в совершенстве знают черты лица Мелании, хотя на самом деле никто не знает, что происходит за кулисами ее личной жизни.

Мелания Трамп
Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Реальные причины изменений во внешности

Доктор Доусон отмечает, что существует несколько вполне логических объяснений того, почему Мелания Трамп может выглядеть "иначе". Во-первых, с тех пор как стала медийной персоной, прошло много лет. Изменение контуров лица и состояния кожи является естественным процессом старения.

Мелания Трамп
Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Во-вторых, магия макияжа. Работа профессиональных визажистов и стилистов может до неузнаваемости изменить человека в зависимости от освещения или выбранного стиля для конкретного события. По словам эксперта, большинство "доказательств" о существовании двойника основываются на выборочных кадрах, а не на реальных фактах.

Напомним, что слухи о существовании "фальшивой Мелании" имеют длительную историю и сопровождают жену политика еще со времен первой каденции Дональда Трампа. Сторонники этой теории уверены, что на определенные официальные мероприятия вместо первой леди выходит ее дублер, а в качестве доказательств приводят мелкие несоответствия в чертах лица и нетипичную манеру поведения.

Особое оживление этих сплетен наблюдалось во время предвыборной гонки 2024 года, однако один из самых громких эпизодов произошел раньше — во время визита супругов в Великобританию. Тогда внимание публики приковал нетипичный жест – Мелания крепко держала мужа за руку. Такое нехарактерное для обычно сдержанной и эмоционально закрытой первой леди поведение заставило пользователей соцсетей снова заговорить о вероятной замене.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Дональд Трамп, Мелания Трамп
Кейт Миддлтон, принц Уильям, Дональд Трамп, Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как пластика изменила лицо Мелании Трамп. Первая леди США переделала нос и придала "лисьий взгляд".

