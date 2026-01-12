Переделала нос и добавила "лисий взгляд"? Как пластика изменила лицо Мелании Трамп (фото)

Мелания отрицала любые хирургические вмешательства

Первая леди США Мелания Трамп, которая в молодости построила успешную модельную карьеру, продолжает восхищать своей стройной фигурой и элегантностью даже в 55 лет. Однако хотят слухи, что своей внешностью она обязана пластическим хирургам.

В материале The List предположили, какие манипуляции могла делать первая леди США со своим лицом. Хотя сама Мелания это отрицает.

Какую пластику делала Мелания Трамп

Первая леди США Мелания Трамп ранее была известной фотомоделью, и ее архивные снимки часто обсуждают в сети, в частности слухи о том, что она неоднократно прибегала к помощи хирургов.

Мелания Трам в юности, Фото: Stane Jerko

Американский специалист Дэн Ямини, сравнив фотографии, поделился мнением, что жена Трампа делала подтяжку лица и шеи, а также колола филлеры, чтобы придать щекам более четкую форму и скорректировать линию подбородка.

Как Мелания Трамп выглядела до пластики, Фото: Getty Images

По его словам, Мелания также делала блефаропластику, благодаря которой у ее мог появиться эффект "лисьего взгляда" и ринопластику, поскольку форма ее носа изменилась с годами.

Мелания Трамп в 1999 и 2025 году, Фото: Getty Images

Хотя в 2016 году Мелания категорически отрицала любые пластические вмешательства:

Я не делала никаких изменений. Многие говорят, что я делаю всевозможные процедуры для лица, но это не так. Я веду здоровый образ жизни, забочусь о коже и теле. Я против ботокса и инъекций — считаю, что они вредят лицу и нервам. Я буду стареть естественно Мелания Трамп

Мелания Трамп в молодости, Фото: Getty Images

Однако изменения на ее лице действительно заметны. Еще один звездный хирург Гари Мотики также считает, что без пластики дело не обошлось. Он заметил, что Мелания уменьшила форму носа и колола ботокс и филлеры в средней части лица, а также в области скул.

Я заметил изменение формы ее носа. Обычно с возрастом носы не уменьшаются, а наоборот становятся больше. А у нее он явно стал меньше и более четким по форме, поэтому я очень подозреваю как минимум одну ринопластику. американский хирург

Кроме того, есть мнение, что Мелания могла удалить комки Биша (жировые образования в щеках), что сделало ее лицо более стройным.

Как сейчас выглядит Мелания Трамп, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядели Дональд и Мелания Трамп в день своей свадьбы. Платье невесты стоило почти 200 тысяч долларов.