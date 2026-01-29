Дорога сукня і реліквія замість букета: як Меланія та Трамп виглядали у день весілля (фото)

Меланія на церемонії з’явилася в ексклюзивній сукні від Dior

Президент США Дональд Трамп вже 21 рік одружений з Меланією, проте їхнє весілля досі залишається предметом обговорень. Ця подія увійшла в історію як одна з найрозкішніших в Америці.

Що відомо:

Меланія та Дональд Трамп офіційно стали чоловіком та дружиною 22 січня 2005 року, влаштувавши розкішне весілля

Для нареченої створили ексклюзивну сукню від модного будинку Dior, вартість якої складала 100-200 тисяч доларів

Трамп із нареченою дивував медійних гостей унікальним тортом та стравами вишуканої французької кухні

Як Меланія та Дональд Трамп виглядали у день свого весілля

Дональд Трамп зв’язав себе шлюбом із третьою дружиною, словенською моделлю Меланією Кнавс, 22 січня 2005 року. Церемонія відбулася в церкві Bethesda-by-the-Sea у Палм-Біч (штат Флорида), і вже тоді увійшла в історію як одна з найрозкішніших весільних урочистостей у США.

Меланія та Дональд Трамп у день весілля, Фото: @realdonaldtrump

Трамп з’явився перед гостями у класичному чорному смокінгу від улюбленого італійського бренду Brioni. Проте вся увага, безумовно, була прикута до нареченої. Меланія справила справжній фурор, обравши весільну сукню від модного будинку Dior, створену Джоном Гальяно.

Весільна сукня Меланії Трамп

Вбрання було розшите тисячами перлин і кристалів Swarovski, важило близько 27 кілограмів і, за різними оцінками, коштувало від 100 до 200 тисяч доларів. Над створенням сукні працювали сотні годин, і вона стала одним із найбільш обговорюваних весільних нарядів свого часу.

Сукня Меланії коштувала близько 200 тисяч доларів, Фото: @melaniatrumpstyle

При цьому Меланія відмовилася від традиційного букета, і на це була причина. Такий вибір був частиною старовинної весільної традиції, відомої у всьому світі, яка звучить як вірш: "Something old and something new, something borrowed and something blue" (на нареченій має бути щось старе, щось нове, щось позичене і щось синє).

В якості "чогось старого" наречена взяла сімейну реліквію — чотки, які прикрасила білими трояндами. "Чимось новим" стала її весільна сукня, створена спеціально для цього дня, "позиченим" — діамантове кольє від Fred Leighton, а "синім" елементом образу була спідня білизна від La Perla.

У Меланії на весіллі замість букета були чотки, Фото: Getty Images

Не менш вражаючим було й саме торжество. Гостей пригощали вишуканими стравами високої кухні, а головним акцентом вечора став багатоярусний весільний торт, прикрашений тисячами квітів із цукрової глазурі. Його вартість була 50 тисяч доларів. Серед гостей були політики, бізнесмени, зірки шоубізнесу та представники нью-йоркської еліти. Гостей пари розважали Елтон Джон та Біллі Джоел.

Торт на весіллі Меланії та Дональда Трампа

