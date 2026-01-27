Ничем неприметная словенская многоэтажка: где провела детство Мелания Трамп (фото)

Дом выглядит очень просто и скромно

Мелания Трамп родилась в Словении и прошла путь от элитной модели до первой леди США. Ее семья сначала жила в городе Ново Место в обычной многоэтажке, затем переехала в загородный дом в Севнице.

Что известно:

Мелания Трамп родилась в Словении и жила в скромной многоэтажке

Семья первой леди США позже переехала в пригородный дом города Севница

Когда Мелания стала первой леди США интерес туристов к ее родному городку существенно вырос

Где родилась и выросла Мелания Трамп

Мелания Трамп родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново Место в Словении, однако почти все ее детство и юность прошли в Севнице — небольшом уютном городке в центральной части страны, расположенном на берегу реки Сава.

Мелания Трамп выросла в Севнице, Фото: Getty Images

Именно Севницу называют ее настоящей родиной. На момент детства будущей первой леди США это был тихий провинциальный городок, известный мебельными и швейными фабриками, а также традиционным фестивалем салями.

Севница - родной город Мелании Трамп, Фото: Getty Images

Семья Мелании жила скромно. После рождения первая леди США с семьей обитала в простой блочной многоэтажке времен социалистической Югославии. Ее отец, Виктор Кнавс, работал продавцом автомобилей, а мама, Амалия, трудилась на местной текстильной фабрике.

Мелания Трамп провела детство в скромной многоэтажке, Фото: Getty Images

Позже семья переехала в пригородный особняк на улице Рибники. Это стильное белое здание с черной крышей, близкое к американскому стилю. Однако дом не отличается показным богатством среди других.

Дом Мелании Трамп в городе Севница, Фото: Getty Images

Известно, что Мелания училась в начальной школе в Севнице. Одноклассники и учителя вспоминали ее как спокойную и прилежную ученицу. Позже, когда Мелания и ее сестра Инес пошли в старшие классы, семья переехала в Любляну — столицу Словении. Именно там ее заметил фотограф Стане Ерко, и в 18 лет Мелания подписала контракт с модельным агентством, что стало началом ее профессиональной карьеры в моде.

Дом, в котором выросла Мелания Трамп, Фото: Getty Images

Следует отметить, что после того как Мелания Трамп стала первой леди США, Севница неожиданно превратилась в туристическую точку на карте Европы. Интерес к городу резко вырос, а поток туристов за короткое время увеличился в разы.

В Севнице появились экскурсии по местам, связанным с детством Мелании, сладости и сувениры с ее именем, а также продукты, названные в ее честь. В окрестностях города даже установили статую, посвященную Мелании Трамп. Сначала она была деревянная, но ее повредили и сожгли, поэтому власти заменили ее на бронзовую.

Статуя Мелании Трамп в Севнице, Фото: Getty Images

