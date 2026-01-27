Ничем неприметная словенская многоэтажка: где провела детство Мелания Трамп (фото)
-
-
Дом выглядит очень просто и скромно
Мелания Трамп родилась в Словении и прошла путь от элитной модели до первой леди США. Ее семья сначала жила в городе Ново Место в обычной многоэтажке, затем переехала в загородный дом в Севнице.
Где родилась и выросла Мелания Трамп
Мелания Трамп родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново Место в Словении, однако почти все ее детство и юность прошли в Севнице — небольшом уютном городке в центральной части страны, расположенном на берегу реки Сава.
Именно Севницу называют ее настоящей родиной. На момент детства будущей первой леди США это был тихий провинциальный городок, известный мебельными и швейными фабриками, а также традиционным фестивалем салями.
Семья Мелании жила скромно. После рождения первая леди США с семьей обитала в простой блочной многоэтажке времен социалистической Югославии. Ее отец, Виктор Кнавс, работал продавцом автомобилей, а мама, Амалия, трудилась на местной текстильной фабрике.
Позже семья переехала в пригородный особняк на улице Рибники. Это стильное белое здание с черной крышей, близкое к американскому стилю. Однако дом не отличается показным богатством среди других.
Известно, что Мелания училась в начальной школе в Севнице. Одноклассники и учителя вспоминали ее как спокойную и прилежную ученицу. Позже, когда Мелания и ее сестра Инес пошли в старшие классы, семья переехала в Любляну — столицу Словении. Именно там ее заметил фотограф Стане Ерко, и в 18 лет Мелания подписала контракт с модельным агентством, что стало началом ее профессиональной карьеры в моде.
Следует отметить, что после того как Мелания Трамп стала первой леди США, Севница неожиданно превратилась в туристическую точку на карте Европы. Интерес к городу резко вырос, а поток туристов за короткое время увеличился в разы.
В Севнице появились экскурсии по местам, связанным с детством Мелании, сладости и сувениры с ее именем, а также продукты, названные в ее честь. В окрестностях города даже установили статую, посвященную Мелании Трамп. Сначала она была деревянная, но ее повредили и сожгли, поэтому власти заменили ее на бронзовую.
