Они вам не "ландыши": как правильно эти цветы называются на украинском

Часто мы любуемся первыми весенними цветами, но называем их неправильно

С приходом тепла украинцы массово фотографируют подснежники, рвут "ландыши" и выкладывают в соцсети букеты из пролесков. Но большинство даже не догадывается, что эти названия либо русизмы, либо просто ошибки.

"Телеграф" объясняет, как правильно на украинском называть самые распространенные весенние цветы, которые появляются в марте, апреле и начале мая.

Не "ландыш", а конвалія

Один из самых романтичных весенних цветков — ландыш. В украинском языке это название происходит от латинского convallaria, что означает "цветок из долины". "ландыш" — это русизм, не имеющий ничего общего с украинской языковой традицией. Если хотите звучать грамотно – говорите конвалія.

Не "подснежник", а пролісок

Самый весенний цветок, который многие называют подснежником, на самом деле имеет другое украинское название — пролісок. Слово "подснежник" встречается в литературе, но в ботанике им обозначают другое растение. Чаще всего в украинских лесах появляется именно пролісок, и именно это название закреплено в словарях.

Не "шафран", а крокус

Часто весенние крокусы ошибочно называют шафраном, но на самом деле не из всех крокусов получают знаменитую пряность.

Шафран как специя – это высушенные рыльца шафрана посевного (Crocus sativus), который выращивают специально. Это растение не встречается в дикой природе и не способно размножаться без участия человека. Именно Crocus sativus обрабатывают для рылец с ярким ароматом и красящими свойствами, которые применяют в кулинарии и медицине.

А вот декоративные крокусы, которые появляются на клумбах весной – это другие виды. Чтобы избежать путаницы, следует называть их крокусами, а не шафраном.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о словах пасхальной тематики, которые украинцы очень часто используют в языке, но допускают ошибки.