Не "спокойной ночи". Как правильно на украинском желать доброй ночи

На украинском есть несколько вариантов

Общаясь друг с другом, украинцы довольно часто допускают простые ошибки, особенно это касается приветствий и пожеланий. К примеру, некоторые до сих пор не знают, что в украинском нет словосочетания "спокойной ночи".

"Телеграф" расскажет, как правильно желать спокойной ночи и какие синонимы существуют. Заметим, что дословный перевод вышеназванной фразы не "спокойної ночі".

На украинском правильно говорить "на добраніч". Однако из-за того, что в разговоре эта фраза часто произносится быстро, может показаться, что писать эту конструкцию тоже нужно вместе. Но на самом деле это не так.

"На добраніч" пишется отдельно, поскольку по правилам украинского языка словосочетания предлога и неизменного слова в значении существительного пишутся отдельно. Также можно говорить просто "добраніч".

Как желать спокойной ночи на украинском:

на добраніч;

добраніч;

солодких снів;

доброї ночі;

приємних сновидінь.

Заметим, что выражение "спокійної ночі" — калька с русского языка, и ее не следует употреблять во время общения.

Напомним, в украинском существует несколько интересных соответствий к названиям месяцев весны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к людям на украинском языке.