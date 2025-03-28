Погода подготовила неприятный сюрприз к концу марта: чего ждать 31 марта

Доставайте куртки и зонтики

Погода в Украине удивляет своим прогнозом каждый день, бывает тепло, а есть такие дни, когда земля покрывается льдом. В последний день марта природа подготовила украинцам сюрприз в виде осадков в большинстве областей.

Да, 31 марта день пройдет с осадками. Такие данные обнародовал Укргидрометцентр.

Какой прогноз дает Укргидрометцентр, где будут осадки.

По данным, предоставляемым синоптиками, страну ожидает прохладный день с осадками и температурами в диапазоне от +6 до +15 градусов тепла.

Запад Украины : Температура будет колебаться от +6 до +14 с дождями;

: Температура будет колебаться от +6 до +14 с дождями; Центр : Ожидается +9…+14, облачно с периодическими осадками в виде дождя;

: Ожидается +9…+14, облачно с периодическими осадками в виде дождя; Восток : Температурный режим +8°C…+15°C, вероятность дождей высока;

: Температурный режим +8°C…+15°C, вероятность дождей высока; Юг (Одесса, Крым): Немного теплее — +9…+19 градусов тепла, частичная изменчивость облачности.

По данным карты, предоставляемых Ventusky, ситуация в Украине характеризуется неустойчивой погодой с осадками. Большая концентрация осадков наблюдается в западных и восточных регионах страны.

На карте показано, что западные области, в частности, Львовская, Тернопольская и Черновицкая, покрыты густыми синими и зелеными пятнами. Это может указывать на значительное количество осадков.

На востоке, особенно в районе Донецкой и Луганской области также могут быть интенсивные осадки. Желто-оранжевые оттенки на карте свидетельствуют о сильных дождях.

Следует отметить, что такие долгосрочные прогнозы обычно строятся на основании исторических данных, поэтому картина в прогнозе может сильно отличаться от реальной ситуации.

Ранее "Телеграф" писал, что весенние дожди с перерывами будут накрывать Украину до конца месяца. Уже 31 марта синоптики прогнозируют грозу в центральных регионах, и не только.