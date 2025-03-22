Не делайте глупых ошибок: как правильно обращаться к людям на украинском

Этот портал избавит от простых ошибок

В украинском языке существует много правил и исключений, особенно в вопросах создания от имени отчества и их склонения. Большинство людей часто путаются в том, какое окончание должно быть при обращении.

Как отмечает "Телеграф", разрешить эту ситуацию может портал "Словник.ua ". На этом сайте можно формировать обращение от имен и отчества за считанные секунды.

Чтобы создать звательный падеж от нужного имени, его следует ввести в строке поиска. Нажать "Звернутися!", после этого портал сгенерирует правильное обращение за действующим правописанием.

К примеру, правильным обращением до Марині Іванівни будет — Шановна Марино Іванівно. Если же речь идет не только о звательном падеже, тогда следует говорить — Марині Іванівні (кому?) или Марини Іванівни (от кого?).

Часто возникает вопрос к склонению имени Игорь, портал быстро помогает найти ответ. Обращаясь, правильно говорить — Шановний Ігорю Львовичу. А вот в дательном падеже, отвечает на вопрос кому/чему, это имя имеет два правильных варианта — Ігорю Львовичу и Ігореві Львовичеві.

К Николаю в украинском правильно обращаться Миколо Віталійовичу, а не Микола Віталійович. Используя дательный падеж (вопрос кому/чему?), следует знать, что отчество от Виталия имеет два правильных варианта — Миколі Віталійовичу или Віталійовичеві.

Заметим, что вышеназванный портал быстро склоняет любые формы имен и отчества. Он также приводит таблицы всех падежей указанных имен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ИИ назвал имена женщин, которые будут счастливы в браке.