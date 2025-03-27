Запомните это к Пасхе, чтобы потом не краснеть: популярные праздничные слова, в которых часто совершают ошибки

Здесь говорим, как о русизмах, так и об украинских словах, которые мало кто слышал

Пасха в Украине в 2025 году приходится на 20 апреля — это один из самых больших церковных праздников. К сожалению, многие украинцы называют этот праздник неправильно, а именно "Пасха", обрядовый хлеб "куличом".

В некоторых регионах Украины Пасху называют "Паской". Поэтому "Телеграф" рассказывает, как правильно называется сам праздник и его атрибуты на украинском.

Варианты замены слова "Пасха", "паска"

Отмечается, что во всех словарях украинского языка закреплено название "Великдень". По словам кандидата филологических наук, доцента, заведующего кафедрой украинского языка и литературы Романа Дубровского, слово происходит от "Великий день".

Также есть еще один церковный вариант — "Воскресение Христово". Как отмечает профессор филологических наук Александр Пономарев, это название распространено не только среди священников, его также используют в торжественном стиле и художественных произведениях.

В словаре украинского языка Бориса Гринченко вообще нет слова "Пасха". Однако в других словарях, как отмечает литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский, слово "Пасха" можно найти. Также оно означает "Пейсах", "Песах" — это праздник у иудеев, в переводе означает переход и связанный с выходом евреев из Египта, где они находились в рабстве.

Как назвать правильно Пасхальные блюда

Профессор и доктор филологических наук Лариса Масенко рассказывает, что в украинском языке сладкий обрядовый хлеб, который пекут на Пасху, носит название "паска" (укр). А вот слова "кулич" в украинском языке не существует. Это российский вариант названия обрядового хлеба. Некоторые считают, что "паска" — хлеб, который готовится из муки, а "кулич" — десерт без муки, например, из сыра. Лариса Масенко отмечает, что это утверждение абсолютно неправильно. Кулич можно готовить из муки и любых других продуктов.

В последние годы украинцы также часто используют еще один русизм, когда говорят о пасхальных блюдах. Речь идет о "твороге", а также "творожной паске". В украинском языке таких слов не существует. Интересно, что даже некоторые производители молочной продукции стали использовать эти термины.

Один из самых известных филологов Украины Александр Авраменко отмечает, что в Украине нужно употреблять слово "домашний сыр" или просто "сыр", но никак не "творог". Если же говорить о "творожном куличе", тогда правильно употреблять "сирна паска".

Какими яркими словами назвать окрашенные яйца

Для этого продукта имеется 6 лексических значений. В материале отмечается, что именно техника украшения диктует особенности наименования.

Пасхальное яйцо, предназначенное для Пасхальных праздников. Вот так сухо объяснено в словаре. На самом деле, хотя эта техника считается одной из самых простых, таит в себе сакральное содержание: наши предки-украинцы варили яйцо в луковой шелухе, чтобы получить коричнево-желтый оттенок, а если делали луковую настойку большой концентрации, то получался красный цвет — символ в символ.

Напротив, писанка – это разрисованное пасхальное куриное или декоративное, обычно деревянное, яйцо. Чтобы сделать писанку, используют самую сложную технику. Сначала карандашом наносят узор, а затем специальным инструментом – писачком – прописывают по линиям горячим воском.

Каждый узор для наших предков имел сакральное содержание, поэтому чаще всего писанками не играли в битки, а считали их оберегами. Корни названия тянутся еще с праиндоевропейского языка (peik-, *pik῀- "украшать, делать пестрым"); затем в праславянской образовалось рьsati, а уже впоследствии украинское "писать", которое и выродило писанку.

Также есть слово "крапанка" – пасхальная писанка, во время окрашивания которой делают точки с помощью воска. Для нанесения точечного узора также используют писачок. Им закапывают те места на скорлупе, которые должны остаться незакрашенными. Происхождение достаточно открытое: от слов капать, точка.

Трав'янка (укр) – разновидность пасхального яйца, которую изготовляют трафаретным методом наложения листьев растения на поверхность скорлупы с последующим погружением в краску. Этимология довольно прозрачна, ведь для декорирования яйца использовали травы.

"Дряпанка" (укр) – крашеное в темный цвет пасхальное яйцо, на поверхности которого острым металлическим инструментом или иглой процарапывают рисунок. Такая техника популярна в странах Центральной и Восточной Европы, в частности, в Польше, Словении. Название, конечно же, происходит от лексемы "царапать".

Мальованка (укр) – разновидность пасхальных яиц, которые создают с помощью кисти и акварельных, гуашевых или масляных красок. Часто в композициях используют цветочно-растительный орнамент. Наименование происходит от слова "рисовать", "рисунок".

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