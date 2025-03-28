Вони вам не "ландиші": як правильно ці квіти називаються українською

Часто ми милуємося першими весняними квітами, але називаємо їх неправильно

З приходом тепла українці масово фотографують підсніжники, рвуть "ландиші" й викладають у соцмережі букети з пролісків. Але більшість навіть не здогадується, що ці назви — або русизми, або просто помилки.

"Телеграф" пояснює, як правильно українською називати найпоширеніші весняні квіти, які з’являються у березні, квітні й на початку травня.

Не "ландиш", а конвалія

Одна з найромантичніших весняних квіток — конвалія. В українській мові ця назва походить від латинського convallaria, що означає "квітка з долини". Натомість "ландиш" — це русизм, який не має нічого спільного з українською мовною традицією. Якщо хочете звучати грамотно — кажіть конвалія.

Не "підсніжник", а пролісок

Найперша весняна квітка, яку багато хто називає підсніжником, насправді має іншу українську назву — пролісок. Слово "підсніжник" трапляється в літературі, але в ботаніці ним позначають іншу рослину. Найчастіше в українських лісах з’являється саме пролісок, і саме цю назву закріплено в словниках.

Не "шафран", а крокус

Часто весняні крокуси помилково називають шафраном, але насправді не з усіх крокусів отримують знамениту пряність.

Шафран як спеція — це висушені рильця шафрану посівного (Crocus sativus), який вирощують спеціально. Ця рослина не зустрічається в дикій природі й не здатна розмножуватися без участі людини. Саме Crocus sativus обробляють заради рилець з яскравим ароматом і фарбувальними властивостями, які застосовують у кулінарії та медицині.

А от декоративні крокуси, які з’являються на клумбах навесні, — це інші види. Тож, щоб уникнути плутанини, варто називати їх крокусами, а не шафраном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про слова великодньої тематики, які українці дуже часто використовують в мові, але припускаються помилок.