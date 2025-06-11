Помыть простой водой не спасет. Какую опасность могут нести любимые ягоды

До 20% овощей и ягод сохраняют следы пестицидов после мытья

Кроме нитратов в свежих овощах и ягодах, неприятным сюрпризом могут быть пестициды. Их использование возможно, даже если вы купили клубнику "у бабушки на рынке". Избавиться от пестицидов можно несколькими проверенными способами.

"Телеграф" напоминает — перед употреблением овощи, ягоды и фрукты нужно обязательно мыть. Это позволяет удалить пестициды с 80% продуктов. Однако чтобы улучшить этот результат, можно использовать и более надежные способы.

Эффективный метод – пищевая сода

По данным исследования University of Massachusetts, замачивание яблок в содовом растворе (1 чайная ложка на два стакана воды) в течение 15 минут позволяет снизить содержание некоторых пестицидов до 96%. Этот же способ подходит и, например, для клубники.

Срезание кожуры

Исследование потребительской организации Consumer Reports в 2024 году показало: даже после этого на 20% овощей и фруктов сохраняются остатки пестицидов. В частности, это касается болгарского перца, черники, зеленой фасоли, картофеля и клубники (в США). Некоторые химические вещества, отмечают исследователи, проникают под кожуру. Единственный способ почти полностью избавиться от них — счистить кожуру вместе с частью мякоти.

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