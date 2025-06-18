Мексиканский вайб: кактусы, расцветшие на клумбе в Днепре, вдохновили сеть на шутки о текиле

В сети смеются

В Днепре зацвели кактусы опунция. В сети шутят, что их выращивают любители текилы.

Фото опунции, цветущей желтыми цветами в одном из дворов Днепра, опубликовал Telegram-канал "Труха Днепр". "Вот я понимаю, мексиканский вайб. Бармен, плесени текилы", — подписали там фото.

В Днепре зацвели кактусы

В сети подхватили шутку о текиле

"Кто-то сильно любит текилу", "Ну, климат меняется, кактусы цветут. Текила льется. За здоровье!", — пишут комментаторы.

Можно ли сделать текилу из этих кактусов

На самом деле этот вид кактусов не используется для производства текилы. Это – опунция, (Opuntia humifusa) – прямостоячие или стелющиеся кустарники. Опунция – морозостойкий вид кактуса, который может выдержать до 30 градусов мороза, но не выносит излишней влаги.

Опунция имеет колючие, похожие на ушки стебли. Она цветет в мае-июне – каждый цветок живет одни сутки, но бутонов много, из-за чего есть эффект длительного цветения. Плоды опунции красного цвета, они съедобны – созревают в августе.

Но текила делается из другого кактуса. Этот традиционный мексиканский алкогольный напиток производится путём сбраживания и перегонки сока голубой агавы.

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