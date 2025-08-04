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Около 5-10 гривен только на одном продукте. Где ваш чек может неожиданно вырасти

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Нужно проверять вес Новость обновлена 04 августа 2025, 17:29
Нужно проверять вес. Фото Коллаж "Телеграфа"

Лучше проверьте это сразу

В магазине вас могут обмануть самыми распространенными способами и вы вынуждены будете переплачивать. Например, если товар неправильно взвесили.

Чаще всего это происходит на рынках, в мясных отделах, а также в магазинах с весовой продукцией — в частности, овощами, фруктами, сыром, колбасой или кондитерскими изделиями, как передает "Телеграф".

Почему у вас могут "вылезти" дополнительные несколько гривен

  • Прибавляют вес тары — продавец не обнуляет вес упаковки или лотка, а добавляет ее к общему весу товара;
  • "Химичат" с весами — в некоторых случаях на рынках могут использовать весы, отрегулированные так, чтобы показывать большую массу, чем на самом деле;
  • Нажимают дополнительно на весы – продавец во время взвешивания может незаметно нажать на весы рукой или локтем, увеличивая показатель;
  • Делают манипуляцию с ценой – ценник указан за 100 грамм, но на кассе пробивают как за килограмм.
Проверяйте вес продуктов
Как не дать обмануть себя

Как защитить себя:

  • Обращать внимание на тару — вес упаковки должен быть либо обнулен, либо вычтен;
  • Если есть возможность – проверять вес самостоятельно на контрольных весах;
  • Сравнивать ценники и вес с тем, что указано в чеке;
  • Если возникают сомнения — не стесняться задавать вопросы или обращаться к администратору магазина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему вы можете покупать несвежие продукты.

Теги:
#Продукты #Опасность #Магазин