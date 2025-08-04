Табличка не поможет. Отдыхающие "заваливают" популярный пляж мусором (видео)

Местные жители сами вынуждены убирать мусор

На одном из популярных мест отдыха в Днепре, вероятно, жители или туристы, создали свалку прямо под табличкой с запретом выбрасывать мусор.

Несмотря на предупреждение о запрете выбрасывать мусор на неофициальном пляже "Мальдивы" возле жилого массива "Парус", что в Днепре, отдыхающие продолжают оставлять пакеты, пластиковые бутылки, остатки пищи и другой бытовой мусор прямо в бетонной конструкции, передали в "Днепр Оперативный" на странице в Facebook.

Местная жительница, которая посещает эту территорию регулярно, попыталась собственноручно убрать пляж. Она, вероятно, вынесла не один мешок с мусором, оставив место чистым. Но уже на следующий день новые посетители снова оставили после себя кучу отходов на том же самом месте.

Похоже, что ситуация повторяется каждый день. Вывоз мусора на этом пляже, по всей вероятности, не организован, и ответственность за чистоту фактически перекладывается на неравнодушных граждан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сейчас выглядят "украинские Мальдивы" в оккупированной Донецкой области.