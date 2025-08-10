Кислый "шедевр" советской кухни: что сейчас редко готовят на кухне

Это блюдо точно не все любили

В советские времена существовало блюдо, которое было достаточно распространено, хоть и не всегда пользовалось большой любовью среди всех членов семьи. Этот суп был простым, сытным и доступным — его готовили почти в каждом доме.

Речь идет о капустнике — супе на основе капусты. Его чаще всего готовили в холодное время года, когда нужно было согреться горячей пищей, как напоминает "Телеграф".

Капустняк

Капустняк готовили из квашеной капусты, свинины или говядины, картофеля, моркови и лука. Иногда добавляли копченые ребра или кости для наваристого бульона. Основой была кисленькая капуста, которая придавала супу особый вкус. Блюдо варили на медленном огне, чтобы все ингредиенты хорошо размякли, а ароматы смешались. Капустняк имел насыщенный желтовато-коричневый цвет и подавался горячим, часто с ложкой сметаны и черным хлебом.

Как готовят капустник

