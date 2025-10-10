Казалось бы, обычный клен: почему это дерево несет угрозу и как оно попало в Украину (фото)

Это дерево распространено по всей Украине и считается инвазивным

Клен ясенелистный, научное названия которого Acer negundo, — это быстрорастущее дерево или кустарник, родом из Северной Америки. Когда-то оно не росло в Украине, однако этот вид завезли в 18 веке как декоративное растение для парков и аллей. Позже оказалось, что этот, казалось бы, обычный клен, не такой уж безобидный.

"Телеграф" расскажет, что известно о клене ясенелистном и почему он может быть опасен для людей.

Клен ясенелистный — что о нем известно?

Этот вид клена получил свое название из-за листьев, которые напоминают листья ясеня. Его родиной является Северная Америка. Как пишет ВВС, все попытки вырастить это дерево в Украине поначалу не удавались, пока за дело не взялся харьковский ботаник-акклиматизатор Иван Каразин.

Клен ясенелистный. Фото: Getty Images

Он получил образцы вида Acer negundo из севера США и Канады, которые удалось адаптировать к украинским условиям. В то время дерево позиционировалось как незаменимое для создания быстрорастущих лесов. Однако впоследствии все оказалось не так уж и хорошо.

Что не так с кленом ясенелистным?

Это дерево, а также кустарники вида Acer negundo оказались устойчивыми к морозам, засухам и загрязненному воздуху. Они быстро разрастаются и буквально поглощают всю экосистему вокруг себя, вытесняя местные виды растений.

Как растет дерево клена ясенелистного. Фото: Getty Images

Таким образом клен ясенелистный нарушает биоразнообразие, а также вызывает изменения в составе почвы, чем вредит другим видам растений. К тому же его широкие густые листья затеняют солнце для всего биоразнообразия вокруг.

Для человека клен ясенелистный может быть опасным во время цветения. Дело в том, что его пыльца может вызывать аллергические реакции. Так что в апреле-мае нужно избегать этого растения, которое считается в Украине инвазивным.

Так цветет клен ясенелистный. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем опасно растение, которое в Украине называют белой акацией. Оно не то, чем кажется.