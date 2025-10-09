Может повредить дом и "захватить" участок: в Украине есть агрессивное растение с красивыми цветами (фото)

Это растение может стать украшением любого участка, но не забывайте о последствиях

В Украине можно встретить множество необычных растений, среди которых — "ведьмина трава" и очаровывающее красотой растение кампсис. Правда, оно может представлять угрозу для вашего дома и участка.

В Tik-Tok украинка поделилась видео, в котором показала растение и рассказала о его особенностях. Женщина отметила, что кампсис действительно является агрессором, но при правильном уходе с ним можно "уживаться" на одной территории.

Как выглядит кампсис и какую угрозу может представлять

Кампсис — это листопадная лиана, которая быстро разрастается и притягивает взгляды своими крупными, трубчатыми цветами ярко-оранжевого или алого оттенка. Однако за этой красотой скрывается агрессивны характер растения.

Как выглядит кампсис

Кампсис обладает мощной корневой системой, которая стремительно распространяется под землей, пробираясь к фундаменту и способная со временем повредить стены или дорожки. Побеги кустов цепляются за все вокруг, оплетая заборы, беседки и даже стены домов, постепенно их "захватывая".

Хотя, при правильном уходе кампсис может стать настоящим украшением сада. Чтобы растение радовало глаза, а не доставляло хлопоты, его нужно регулярно обрезать, следить за корневыми отпрысками и не высаживать слишком близко к зданиям. Тогда лиана будет цвести пышно и эффектно, придавая вашему участку более привлекательный и яркий вид.

Кампсис - красивое, но агрессивное растение

"Телеграф" писал ранее, что украинка испугалась ядовитого растения у себя в огороде. Что на самом деле там выросло?