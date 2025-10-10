Здавалося б, звичайний клен: чому це дерево несе загрозу і як воно потрапило до України (фото)

Це дерево поширене по всій Україні та вважається інвазивним

Клен ясенелистний, наукова назва якого Acer negundo, — це дерево або чагарник, що швидко росте, родом з Північної Америки. Колись воно не росло в Україні, проте цей вид завезли у 18 столітті як декоративну рослину для парків та алей. Пізніше виявилося, що цей, здавалося б, звичайний клен, не такий вже нешкідливий.

"Телеграф" розповість, що відомо про клен ясенелистий і чому він може бути небезпечний для людей.

Клен ясенелистий — що про нього відомо?

Цей вид клена отримав свою назву через листя, яке нагадує листя ясена. Його батьківщиною є Північна Америка. Як пише ВВС, всі спроби виростити це дерево в Україні спочатку не вдавалися, поки за справу не взявся харківський ботанік-акліматизатор Іван Каразін.

Клен ясенелистий. Фото: Getty Images

Він отримав зразки виду Acer negundo із півночі США та Канади, які вдалося адаптувати до українських умов. Тоді дерево позиціонувалося як незамінне для створення швидкозростаючих лісів. Однак згодом все виявилося не так уже й добре.

Що не так із кленом ясенелистим?

Це дерево, а також чагарники виду Acer negundo виявилися стійкими до морозів, посух та забрудненого повітря. Вони швидко розростаються та буквально поглинають всю екосистему навколо себе, витісняючи місцеві види рослин.

Як росте дерево клена ясенелистого. Фото: Getty Images

Таким чином, клен ясенелистний порушує біорізноманіття, а також викликає зміни у складі ґрунту, чим шкодить іншим видам рослин. До того ж його широке густе листя затінює сонце для всього біорізноманіття навколо.

Для людини ясенелистий клен може бути небезпечним під час цвітіння. Справа в тому, що його пилок може спричиняти алергічні реакції. Тож у квітні-травні потрібно уникати цієї рослини, яка вважається в Україні інвазивною.

Так цвіте клен ясенелистий. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, чим небезпечна рослина, яку в Україні називають білою акацією. Вона не те, чим здається.