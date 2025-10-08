Оно не то, чем кажется: чем опасно растение, которое в Украине называют белой акацией

Все знают это растение под названием белая акация, но не все так однозначно

Белая акация — широко распространенное в Украине растение, которое в первые годы очень быстро растет. Дерево считается полезным в лесном хозяйстве, также его ценят пчеловоды, так как белые цветы акации относятся к медоносам. Однако растение не так безобидно, как кажется.

Настоящее имя белой акации — робиния (ложная акация). Robinia pseudoacacia — принадлежат к разным с акацией подсемействам в составе Бобовых, пишет ВВС. Раньше это растение росло только на востоке США. Однако в 1601 году ботаник Жан Робен, работавший королевским садоводом Людовика XIII, заказал из Виргинии во Францию ​​партию саженцев робинии. И это было еще до того, как растение было названо в честь Жана Робена.

Уже к 1700-му году робиния распространилась в Германии, а через 10-15 лет начала встречаться и на территории современной Украины. В конце 18 века ложную акацию высадили в парке Кирилла Разумовского, после чего растение быстро распространилось по всей стране.

Древесина акации ценится в лесном хозяйстве, так как она быстро растет и весьма неприхотлива к окружающей среде. Также украинцам известен акациевый мед, который пчелы собирают во время цветения белой акации. Однако растение может быть и вредным для лесов и территорий, на которых растет.

Дело в том, что робиния имеет симбиотические бактерии на корнях, они насыщает почву азотсодержащими соединениями, которые привлекательны для "сорняков". В больших дозах они становятся губительными для многих лесных видов растений, грибов и даже животных.

