Обходите эти черные ягодки стороной: чем опасна бузина травянистая и где она растет

Это растение может быть опасно, поэтому черные ягоды не стоит употреблять в пищу

Необычное растение с черными ягодами активно обсуждают в соцсетях. Оно распространено по всей Украине и чаще всего встречается в лесах, горах, лесополосах и у дорог. Как оказалось, это бузина травянистая — ядовитое растение, которое, впрочем, используется и в народной медицине.

"Телеграф" расскажет, что известно о бузине травянистой и почему ее ягоды нельзя употреблять в пищу.

Фото растения с черными ягодами, которые поспевают в сентябре-октябре, опубликовали в фейсбук-сообществе "Рослинний свiт України". Пользователи тут же начали обсуждать в комментариях, что это за растение. Большинство сошлись во мнении, что на снимках бузина травянистая.

В обсуждении также отметили, что бузину травянистую не нужно путать с бузиной черной, которая имеет похожие темные ягоды, но растет кустом, а не травой. К тому же, травянистая бузина опасна — она содержит токсины, которыми можно сильно отравиться. Поэтому привлекательные черные ягодки лучше не употреблять в пищу.

Что известно о бузине травянистой?

Бузина травянистая — это многолетнее травянистое растение из семейства Адоксовые. Оно вырастает до 1-2 метров в высоту, имеет светлые зонтиковидные соцветия и черные блестящие ягоды. Это присущее для украинских территорий растение, оно распространено во всех областях, но чаще всего встречается на Полесье, Подолье и Прикарпатье.

Бузина травянистая — естественное растение для Европы, Северной и Западной Азии, Северной Африки. В Украину оно попало естественным путем — через природную миграцию семян с помощью птиц, ветра или воды в постледниковый период.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть растение, которое может разрушать дороги и здания. В народе его называют "японской гречкой".