В народе его называют "японской гречкой". В Украине есть растение, которое может разрушать дороги и здания

Это растение родом из Восточной Азии, но распространено и в Украине

В Чернигове заметили необычное растение, которое в народе называется японской гречкой. Оно имеет научное название и действительно имеет отношение к Японии. Однако оказалось, что эта трава (или скорее куст) может быть опасной.

Фото и название растения опубликовали в фейсбук-сообществе "Рослинний свiт Україны". Автор утверждает, что сделала фото в сентябре 2025 года в Чернигове. На снимке можно увидеть густой куст с белыми пышными цветами и яркими зелеными листьями.

Японская гречка, правда, это агрессивное растение называют по-разному. Но ведь медонос. Красоты нашего угла. Сентябрь 2025, Чернигов. автор поста на Facebook

Фото японской гречки в посте на Facebook

Японская гречка — это Рейнутрия японская

Рейнутрия японская (также известна как горец японский) — это двудомное многолетнее травянистое растение семейства Гречишные. Оно вырастает до 2-4 метров в высоту, имеет мощные и разветвленные корни и мелкие белые цветки, собранные в пышные соцветия. Это растение родом из Восточной Азии, наиболее распространено в Японии, Китае, Корее. Там оно используется в народной медицине.

Японская гречка — это рейнутрия японская

Однако рейнутрия японская не такая безобидная, как может показаться на первый взгляд. Это растение за счет сильной корневой системы может разрушать дороги и даже здания. А еще японская гречка из-за пышных кустов способна подавлять местную флору и фауну.

Кроме того, она устойчива к гербицидам и ее не так просто вывести. Международный союз охраны природы внес эту траву в перечень самых опасных инвазивных видов.

Так выглядит цветение японской гречки

Как и когда растение попало в Украину?

Рейнутрия японская попала на территорию Европы в конце XVIII века как декоративное растение. В Украину оно, вероятно, было занесено в XIX веке через садоводство или случайно с импортными грузами.

Широко распространяться на территории нашей страны японская гречка начала с 90-х годов. Чаще всего ее можно встретить в западных и центральных регионах. В 2010 году рейнутрию было признано угрозой и включено в списки инвазивных растений.

