Услышав название, невозможно не улыбнуться. Где в Украине есть "громкое" село, котороя существует уже 4 века
Это село входит в рейтинг "самых забавных"
В Украине есть много населенных пунктов с интересными названиями. Одно из таких — село Кукурики, звучащее как шутка или сказочная выдумка. Однако это вполне реальное место на Волыни с собственной историей, легендами и даже археологическими следами древних людей.
Что следует знать
- Несмотря на веселое название, село Кукурики имеет многовековую историю
- Название появилось после того, как непокорные крестьяне выжили на непригодных землях, куда их выгнал господин, и основали там собственное хозяйство
- Археологические раскопки в окрестностях села подтверждают присутствие людей на этой территории еще со времен мезолита и неолита
Село Кукурики расположено в Ковельском районе Волынской области. Это компактное поселение с населением примерно 259-296 жителей — данные разных источников несколько отличаются. Площадь села составляет около 1,59 км², что типично для сельских поселений Полесья.
По данным Википедии, сохранились предания о свободолюбивых людях, которые издавна жили на этой территории. Где хотели — там пасли скот, обрабатывали землю, рубили лес и строили дома. По легенде, сначала существовало село Рудня, которое князь подарил небогатому пану. Тот пытался покорить местных полищуков и заставить их работать на себя, но быстро понял, что сломать их будет непросто.
За селом протекала река Выжовка, а за ней лежали бедные песчаные земли. Именно туда пан выгонял непокорных, насмехаясь, что те "покукарят на свободе" и не выживут. Но произошло наоборот — люди поселились за рекой, построили дома, завели хозяйство и голосистых петухов. Да, по народной легенде, и появилось поселение с красноречивым названием — Кукурики.
Кукурики существуют уже более четырех столетий. Это подтверждают археологические находки и исследования, проведенные на территории села и близ него. В частности, на левом берегу реки Выжовка в урочище Панская гора археологи обнаружили неолитическую стоянку. А в двух километрах севернее Кукурик, по дороге в село Старая Гута, на песчаном повышении среди болот, в 1981 году были открыты стоянки мезолитического и неолитического периодов.
