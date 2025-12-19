Услышав название, невозможно не улыбнуться. Где в Украине есть "громкое" село, котороя существует уже 4 века

Это село входит в рейтинг "самых забавных"

В Украине есть много населенных пунктов с интересными названиями. Одно из таких — село Кукурики, звучащее как шутка или сказочная выдумка. Однако это вполне реальное место на Волыни с собственной историей, легендами и даже археологическими следами древних людей.

Что следует знать

Несмотря на веселое название, село Кукурики имеет многовековую историю

Название появилось после того, как непокорные крестьяне выжили на непригодных землях, куда их выгнал господин, и основали там собственное хозяйство

Археологические раскопки в окрестностях села подтверждают присутствие людей на этой территории еще со времен мезолита и неолита

Село Кукурики расположено в Ковельском районе Волынской области. Это компактное поселение с населением примерно 259-296 жителей — данные разных источников несколько отличаются. Площадь села составляет около 1,59 км², что типично для сельских поселений Полесья.

Село Кукурики. Фото: Википедия

По данным Википедии, сохранились предания о свободолюбивых людях, которые издавна жили на этой территории. Где хотели — там пасли скот, обрабатывали землю, рубили лес и строили дома. По легенде, сначала существовало село Рудня, которое князь подарил небогатому пану. Тот пытался покорить местных полищуков и заставить их работать на себя, но быстро понял, что сломать их будет непросто.

Церковь в селе Кукурики. Фото: Википедия

За селом протекала река Выжовка, а за ней лежали бедные песчаные земли. Именно туда пан выгонял непокорных, насмехаясь, что те "покукарят на свободе" и не выживут. Но произошло наоборот — люди поселились за рекой, построили дома, завели хозяйство и голосистых петухов. Да, по народной легенде, и появилось поселение с красноречивым названием — Кукурики.

Село Кукурики. Фото: Википедия

Кукурики существуют уже более четырех столетий. Это подтверждают археологические находки и исследования, проведенные на территории села и близ него. В частности, на левом берегу реки Выжовка в урочище Панская гора археологи обнаружили неолитическую стоянку. А в двух километрах севернее Кукурик, по дороге в село Старая Гута, на песчаном повышении среди болот, в 1981 году были открыты стоянки мезолитического и неолитического периодов.

