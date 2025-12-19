Почувши назву, неможливо не посміхнутися. Де в Україні є "гучне" село, яке існує вже 4 століття

Це село входить до рейтингу "найкумедніших"

В Україні є багато населених пунктів із цікавими назвами. Одне із таких — село Кукуріки, яке звучить як жарт або казкова вигадка. Однак це цілком реальне місце на Волині із власною історією, легендами й навіть археологічними слідами давніх людей.

Що варто знати

Попри веселу назву, село Кукуріки має багатовікову історію

Назва з'явилася після того, як непокірні селяни вижили на непридатних землях, куди їх вигнав пан, і заснували там власне господарство

Археологічні розкопки на околицях села підтверджують присутність людей на цій території ще з часів мезоліту та неоліту

Село Кукуріки розташоване в Ковельському районі Волинської області. Це компактне поселення з населенням приблизно 259–296 жителів — дані різних джерел дещо відрізняються. Площа села становить близько 1,59 км², що є типовим для сільських поселень Полісся.

Село Кукуріки. Фото: Вікіпедія

За даними Вікіпедії, збереглися перекази про волелюбних людей, які здавна жили на цій території. Де хотіли — там випасали худобу, обробляли землю, рубали ліс і будували оселі. За легендою, спершу існувало село Рудня, яке князь подарував небагатому панові. Той намагався підкорити місцевих поліщуків і змусити їх працювати на себе, але швидко зрозумів — зламати їх буде непросто.

Церква в селі Кукуріки. Фото: Вікіпедія

За селом протікала річка Вижівка, а за нею лежали бідні піщані землі. Саме туди пан виганяв непокірних, насміхаючись, що ті "покукурікають на волі" й не виживуть. Та сталося навпаки — люди оселилися за річкою, звели хати, завели господарство й голосистих півнів. Так, за народною легендою, і з’явилося поселення з промовистою назвою — Кукуріки.

Село Кукуріки. Фото: Вікіпедія

Кукуріки існують уже понад чотири століття. Це підтверджують археологічні знахідки та дослідження, проведені на території села й поблизу нього. Зокрема, на лівому березі річки Вижівка, в урочищі Панська гора, археологи виявили неолітичну стоянку. А за два кілометри на північ від Кукурік, дорогою до села Стара Гута, на піщаному підвищенні серед боліт, у 1981 році було відкрито стоянки мезолітичного та неолітичного періодів.

