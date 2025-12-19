Почувши назву, неможливо не посміхнутися. Де в Україні є "гучне" село, яке існує вже 4 століття
Це село входить до рейтингу "найкумедніших"
В Україні є багато населених пунктів із цікавими назвами. Одне із таких — село Кукуріки, яке звучить як жарт або казкова вигадка. Однак це цілком реальне місце на Волині із власною історією, легендами й навіть археологічними слідами давніх людей.
Що варто знати
- Попри веселу назву, село Кукуріки має багатовікову історію
- Назва з'явилася після того, як непокірні селяни вижили на непридатних землях, куди їх вигнав пан, і заснували там власне господарство
- Археологічні розкопки на околицях села підтверджують присутність людей на цій території ще з часів мезоліту та неоліту
Село Кукуріки розташоване в Ковельському районі Волинської області. Це компактне поселення з населенням приблизно 259–296 жителів — дані різних джерел дещо відрізняються. Площа села становить близько 1,59 км², що є типовим для сільських поселень Полісся.
За даними Вікіпедії, збереглися перекази про волелюбних людей, які здавна жили на цій території. Де хотіли — там випасали худобу, обробляли землю, рубали ліс і будували оселі. За легендою, спершу існувало село Рудня, яке князь подарував небагатому панові. Той намагався підкорити місцевих поліщуків і змусити їх працювати на себе, але швидко зрозумів — зламати їх буде непросто.
За селом протікала річка Вижівка, а за нею лежали бідні піщані землі. Саме туди пан виганяв непокірних, насміхаючись, що ті "покукурікають на волі" й не виживуть. Та сталося навпаки — люди оселилися за річкою, звели хати, завели господарство й голосистих півнів. Так, за народною легендою, і з’явилося поселення з промовистою назвою — Кукуріки.
Кукуріки існують уже понад чотири століття. Це підтверджують археологічні знахідки та дослідження, проведені на території села й поблизу нього. Зокрема, на лівому березі річки Вижівка, в урочищі Панська гора, археологи виявили неолітичну стоянку. А за два кілометри на північ від Кукурік, дорогою до села Стара Гута, на піщаному підвищенні серед боліт, у 1981 році було відкрито стоянки мезолітичного та неолітичного періодів.
