Первое упоминание о нем появилось 630 лет назад. Где в Украине есть село с "лысым" названием

Недалеко работала подпольная типография ОУН

Село Лыса, расположенное на живописном берегу реки Золотая Липа, сегодня является не просто точкой на карте Тернопольского района, а настоящим хранителем истории региона. Основанное более шести столетий назад, оно прошло путь от владения знатных шляхтичей до центра подпольной борьбы за независимость Украины.

Древние корни и шляхетское наследие

История села официально началась в 1395 году — именно к этому времени относится первое письменное упоминание о населенном пункте. В XV веке судьба Лысы была неразрывно связана с известными дворянскими родами: в 1438 году село принадлежало Ивану Завише, внуку Иваныша Унгаруса (Ивана Угрина), представлявшего влиятельный шляхетский род герба Сас.

Подпольная борьба

Первая половина XX века стала для Лысы периодом бурного духовного и общественного подъема. В селе активно работали ячейки ключевых украинских организаций:

"Просвіта" и "Сільський господар" занимались просвещением и экономическим развитием;

и "Сокіл" и "Пласт" воспитывали молодежь в патриотическом духе.

Особая страница истории — участие жителей в национально-освободительном движении. В лесах и окрестностях села в свое время функционировала подпольная типография ОУН.

Испытания природой

Село не раз сталкивалось с вызовами. В 1957-1958 годах Лыса пережила два масштабных наводнения, которые вошли в историю как одни из самых тяжелых природных катаклизмов для этой местности. Административный статус села также неоднократно менялся:

До 1990 года. Лыса входила в состав Бережанского района.

Июнь 2020 года. Село официально присоединилось к Подгаецкой городской общине.

Июль 2020 года. В рамках масштабной реформы населенный пункт стал частью укрупненного Тернопольского района.

Лыса сегодня

По состоянию на последние годы (данные 2016 г.), население села составляет 256 человек. Несмотря на то, что собственное почтовое отделение в Лысе отсутствует (обслуживание ведется через соседнее село Носов), Лиса остается важным историческим объектом края.

Культурное наследие

Особое место в архитектурном облике Лысы занимают культовые сооружения. Главной святыней села является церковь святого Архистратига Михаила, возведенная еще в 1830 году и сохранившая дух старины до наших дней. Религиозный ансамбль дополняет современная часовня, построенная в 1996 году.

Символом государственности стал установленный в 1991 году памятник киевскому князю Владимиру Великому. Монумент был воздвигнут в честь провозглашения Независимости Украины.

