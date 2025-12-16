Поселение из рейтинга "самых забавных": в Украине есть село, связанное со свиньями и монголо-татарами
За смешным названием скрывается древняя полесская легенда о разоренном крае
Село Свинарин на Волыни, как и Сушибаба, легко запоминается уже с первого раза — прежде всего из-за названия, которое вызывает улыбку. Но за забавным звучанием стоит вполне серьезная история полесского поселения с давними легендами и сельской жизнью, которая длится уже не одно столетие.
Что следует знать
- Село Свинарин на Волыни отличается забавным названием
- Народная легенда связывает происхождение названия села со следами диких кабанов, которых увидели защитники по возвращении из обороны от монголо-татар
- Свинарин является древним полесским поселением, насчитывающим менее 500 жителей
По данным переписи 2001 года, население Свинарина составило 425 человек. Территория села занимает примерно 2,545 км. Здесь работает филиал почты, клуб и несколько социальных заведений.
Название "Свинарин" имеет свою народную легенду и вызывает улыбку среди тех, кто впервые слышит ее. По одному из местных преданий, во время монголо-татарских нападений мужчины пошли на оборону, а женщины и дети в это время должны были покинуть село. Когда защитники вернулись, они увидели опустошенный край, порытый дикими кабанами. Мол, отсюда и происходит название – от звериных следов и упоминания о свиньях.
Свинарин часто упоминают в рейтингах сел с забавными названиями на Волыни — и это привлекает внимание не только местных, но и туристов или журналистов, ищущих нестандартные места. Село граничит с лесными массивами и имеет традиции сельского хозяйства, характерные для региона Полесья.
Поблизости находится заказник "Осовский", который интересен любителям природы и экологии. До административной реформы 2020 года Свинарин входил в состав Турийского района, а после стал частью Ковельского района.
