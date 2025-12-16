Поселение из рейтинга "самых забавных": в Украине есть село, связанное со свиньями и монголо-татарами

За смешным названием скрывается древняя полесская легенда о разоренном крае

Село Свинарин на Волыни, как и Сушибаба, легко запоминается уже с первого раза — прежде всего из-за названия, которое вызывает улыбку. Но за забавным звучанием стоит вполне серьезная история полесского поселения с давними легендами и сельской жизнью, которая длится уже не одно столетие.

Что следует знать

Село Свинарин на Волыни отличается забавным названием

Народная легенда связывает происхождение названия села со следами диких кабанов, которых увидели защитники по возвращении из обороны от монголо-татар

Свинарин является древним полесским поселением, насчитывающим менее 500 жителей

По данным переписи 2001 года, население Свинарина составило 425 человек. Территория села занимает примерно 2,545 км. Здесь работает филиал почты, клуб и несколько социальных заведений.

Название "Свинарин" имеет свою народную легенду и вызывает улыбку среди тех, кто впервые слышит ее. По одному из местных преданий, во время монголо-татарских нападений мужчины пошли на оборону, а женщины и дети в это время должны были покинуть село. Когда защитники вернулись, они увидели опустошенный край, порытый дикими кабанами. Мол, отсюда и происходит название – от звериных следов и упоминания о свиньях.

Деревня Свининарин в 1914-1918 годах. Фото: volynpost.com

Свинарин часто упоминают в рейтингах сел с забавными названиями на Волыни — и это привлекает внимание не только местных, но и туристов или журналистов, ищущих нестандартные места. Село граничит с лесными массивами и имеет традиции сельского хозяйства, характерные для региона Полесья.

Поблизости находится заказник "Осовский", который интересен любителям природы и экологии. До административной реформы 2020 года Свинарин входил в состав Турийского района, а после стал частью Ковельского района.

