Улица помнит Ярослава Мудрого: где она спрятана и как ее переименовывали с XII века

Улица Ярославов Вал в Киеве известна тем, что на ней находится памятник Золотые ворота. Однако она известна не только своими сооружениями, но и интересными прежними названиями. Сейчас она носит название в честь городского вала, который был насыпан во времена князя Ярослава Мудрого.

Она расположена в Шевченковском районе Киева, в местности Старый Киев. Она простирается от Владимирской улицы до Бульварно-Кудрявской и Львовской площади. Это можно увидеть на карте. Подробнее о переименовании улицы и короткой истории рассказал "Телеграф".

Улица возникла как дорога вдоль городского вала, насыпанного во времена князя Ярослава Мудрого в XI веке. Сам вал служил оборонительным сооружением до 30—50-х годов XIX века. Впервые Ярославов Вал упоминается как запланированная улица в 1832 году. Снос старого вала начался в 1833 году, а проложена дорога на его месте только в 1850-х годах. Она впервые появилась на плане города в 1855 году.

В течение XIX — начала XX века улица имела несколько названий: Подвальная, Большая Подвальная и Ярославов Вал. Официально название в честь Ярослава Мудрого было утверждено в 1869 году, хотя местные жители долго пользовались старыми названиями. В 1923 году улицу переименовали в честь советского политического деятеля болгарского происхождения, революционера, трижды председателя правительства УССР и жертвы сталинских репрессий Христиана Раковского, а в 1928 году — в честь советского военного и политического деятеля, революционера, дважды Героя Советского Союза Климента Ворошилова, с этим названием она оставалась до 1944 года. Во время немецкой оккупации в 1942—1943 годах ее снова называли Большой Подвальной.

С 1957 года улица носила имя Андрея Полупанова, участника установления советской власти в Украине. В 1962 году восстановили историческое название Большая Подвальная. Современное название Ярославов Вал закреплено с 1976 года.

Здания на улице Ярославов Вал

Ярославов Вал, 1 — дом, известный как Дом барона Штейнгеля. Это историческое, архитектурно интересное здание с декоративными элементами, похожее на небольшой замок.

Ярославов Вал № 13/-Б – особняк, где жил выдающийся врач Феофил Яновский.

Ярославов Вал № 21/20 – доходный дом, построенный в 1906 году. Среди многих других выдающихся людей здесь проживал знаменитый киевский архитектор Владимир Николаев.

Ярославов Вал №25 Киевская детская школа искусств №2 им. М. И. Вериковского, (бывшая гимназия Владимира Науменко, где учился Максим Рыльский).

Ярославов Вал № 27 — дом с хлебными лавками; 1860-70-е годы. В глубине усадьбы – средняя школа № 49, возведенная по типовому советскому проекту.

