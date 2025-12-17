Когда-то Конный, сегодня Банный: в каком переулке харьковчане раньше массово принимали водные процедуры
Он появился в городе еще почти 200 лет назад
Банный переулок в Харькове имеет древнее прошлое и всего один раз менял название. За его домами скрываются истории, известные даже не всем горожанам.
Рядом расположены еще интересные места, придающие этому уголку особый шарм. Подробнее о переулке рассказал "Телеграф".
Банный переулок: от маршрутов конки до современного жилого комплекса
Банный переулок в Харькове появился еще в 1830 году и сначала назывался Конным. Здесь проходил маршрут конки — старого общественного транспорта, где вагоны тащили лошади, ведущие на район Москалевка. Во времена Российской империи на переулке работали городские бани, где харьковчане могли принимать водные процедуры.
Многие здания в переулке пострадали во время Второй мировой войны. До 1960 года здесь еще действовала городская баня №1, и почти весь центр города посещал бани на Банном переулке. Сегодня на его месте сохранился только один объект — жилой комплекс "Дом на Набережной".
Рядом с Банным переулком расположен самый романтичный сквер Харькова — "Стрелка". Он находится на месте слияния двух рек — Лопани и Харькова. Сверху это место напоминает указательный конец стрелки, откуда и пошло название сквера. По легенде, именно здесь начинал строиться Харьков.
