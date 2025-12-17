Когда-то Конный, сегодня Банный: в каком переулке харьковчане раньше массово принимали водные процедуры

Он появился в городе еще почти 200 лет назад

Банный переулок в Харькове имеет древнее прошлое и всего один раз менял название. За его домами скрываются истории, известные даже не всем горожанам.

Рядом расположены еще интересные места, придающие этому уголку особый шарм. Подробнее о переулке рассказал "Телеграф".

Банный переулок: от маршрутов конки до современного жилого комплекса

Банный переулок в Харькове появился еще в 1830 году и сначала назывался Конным. Здесь проходил маршрут конки — старого общественного транспорта, где вагоны тащили лошади, ведущие на район Москалевка. Во времена Российской империи на переулке работали городские бани, где харьковчане могли принимать водные процедуры.

Где расположен переулок

Многие здания в переулке пострадали во время Второй мировой войны. До 1960 года здесь еще действовала городская баня №1, и почти весь центр города посещал бани на Банном переулке. Сегодня на его месте сохранился только один объект — жилой комплекс "Дом на Набережной".

Жилой дом

Рядом с Банным переулком расположен самый романтичный сквер Харькова — "Стрелка". Он находится на месте слияния двух рек — Лопани и Харькова. Сверху это место напоминает указательный конец стрелки, откуда и пошло название сквера. По легенде, именно здесь начинал строиться Харьков.

