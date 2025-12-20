Вулиця пам’ятає Ярослава Мудрого: де вона захована в Києві та які назви носила з XII ст.

На цій вулиці жили лікар Яновський, архітектор Ніколаєв та навчався поет Рильський

Вулиця Ярославів Вал у Києві відома тим, що на ній є пам'ятка Золоті ворота. Однак вона відома не лише своїми спорудами, а й цікавими колишніми іменами. Нині вона носить назву на честь міського валу, який був насипаний за часів князя Ярослава Мудрого.

Вона розташована у Шевченківському районі Києва, у місцевості Старий Київ. Вона простягається від Володимирської вулиці до Бульварно-Кудрявської та Львівської площі. Це можна побачити на карті. Детальніше про перейменування вулиці та коротеньку історію розповів "Телеграф".

Вулиця виникла як дорога вздовж міського валу, насипаного за часів князя Ярослава Мудрого у XI столітті. Сам вал служив оборонною спорудою до 30—50-х років XIX століття. Вперше Ярославів Вал згадується як запланована вулиця у 1832 році. Знесення старого валу почалося у 1833 році, а прокладено дорогу на його місці лише у 1850-х роках. Вона вперше з’явилася на плані міста у 1855 році.

Протягом XIX — початку XX століття вулиця мала кілька назв: Підвальна, Велика Підвальна і Ярославів Вал. Офіційно назву на честь Ярослава Мудрого затвердили у 1869 році, хоча місцеві жителі довго користувалися старими назвами. У 1923 році вулицю перейменували на честь радянського політичного діяча болгарського походження, революціонера, тричі голови уряду УСРР та жертви сталінських репресій Християна Раковського, а у 1928 році — на честь радянського військового та політичного діяча, революціонера, двічі Героя Радянського Союзу Климента Ворошилова, з цією назвою вона залишалася до 1944 року. Під час німецької окупації у 1942—1943 роках її знову називали Великою Підвальною.

З 1957 року вулиця носила ім’я Андрія Полупанова, учасника встановлення радянської влади в Україні. У 1962 році відновили історичну назву Велика Підвальна. Сучасна назва Ярославів Вал закріплена з 1976 року.

Будівлі на вулиці Ярославів Вал

Ярославів Вал, 1 — будинок, відомий як Будинок барона Штейнгеля. Це історична, архітектурно цікава будівля з декоративними елементами, схожа на невеличкий замок.

Історична будівля з декоративними елементами і замковим виглядом

Ярославів Вал № 13/-Б — особняк, де мешкав видатний лікар Феофіл Яновський.

Архітектурна пам’ятка Києва, що приваблює туристів

Ярославів Вал № 21/20 — прибутковий будинок, збудований в 1906 році. Серед багатьох інших видатних людей, тут проживав славетний київський архітектор Володимир Ніколаєв.

Тут мешкав відомий архітектор Володимир Ніколаєв

Ярославів Вал № 25 Київська дитяча школа мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського, (колишня гімназія Володимира Науменка, де навчався Максим Рильський).

Місце навчання поета Максима Рильського

Ярославів Вал № 27 — будинок із хлібними крамницями; 1860–70-ті роки. У глибині садиби — середня школа № 49, зведена за типовим радянським проєктом.

Старовинна забудова

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на якому провулку харків'яни раніше масово приймали водні процедури. Також ми написали, скільки разів його перейменовували.