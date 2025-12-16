Младшая "сестра" Сумской: как называется улица в Харькове, где был острог (фото)

Крики заключенных на этой улице мешали населению, поэтому их переселили оттуда, а позже там построили храмовое сооружение — оно простояло более 130 лет

Улица Гоголя в Харькове за свою историю имела четыре названия. Когда-то ее называли в честь одной из улиц города — Мало-Сумской.

Улица Гоголя в Харькове хоть и короткая — всего 330 метров, но имеет богатую историю и немало интересных архитектурных объектов. Она начинается от сквера на Театральной площади и направляется на север к улице Скрипника. Подробнее о ней написал "Телеграф".

История и переименование улицы Гоголя

История этой улицы начинается во второй половине XVIII столетия. Сначала она называлась Мало-Сумской, поскольку шла параллельно более известной Сумской улице. Есть также сведения о названии Шаповальская, вероятно в честь владельца местного двора Семена Шаповала. В начале XIX века улица получила название Шерстобойная, в 1894 году ее переименовали в Кокошкинскую, а в 1909 году — Гоголевскую, в честь писателя Николая Гоголя, которому в том же году исполнилось сто лет со дня рождения. Впоследствии, в 1954 году, улица официально получила современное название – Гоголя.

Улица Гоголя в историческом центре Харькова

В начале улицы когда-то стоял острог, который в 1827 году снесли из-за жалоб жителей на шум и крики узников. Позже на его месте была построена лютеранская церковь для немецких поселенцев. Сооружение пережило революции и оккупации, но в 1958 году его взорвали.

Несмотря на короткую длину, на улице Гоголя расположено много исторических построек. Среди них доходный дом №1 в стиле модерн, дом пастора №2 и здание Караимского благотворительного общества №3.

Дом №1 и 2

Дом №3

Улица также известна собором Успения Пресвятой Девы Марии №4, бывшим особняком и гимназией №5 и №7, а также гостиницей "Чичиков" №6/8.

Дом №4 и 7

Дома №9-б и №11 на улице Гоголя — бывшие особняки М. К. Уткина, построенные в стиле модерн в 1908 и 1913 годах и являющиеся памятниками архитектуры. Дом №13, доходный дом М. С. Делла-Вос 1875 года, сейчас жилой и на первом этаже расположено отделение Укрпочты.

Дом №9-б и 13

Дом №11

