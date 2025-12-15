Там лечился певец Шаляпин: чем еще известна улица Садовая в Харькове и какие названия она носила (фото)

На этой улице расположены исторические дома конца XIX — начала XX века, среди которых "Дом Сурукчи"

В самом сердце Харькова есть улица, которая за свою историю меняла название несколько раз, а окончательно вернулась к первоначальному в 2015 году. У нее интересная "судьба" и здания, где жили известные люди.

Многие здания на Садовой улице имеют историческую и архитектурную ценность и сохранили характерные декоративные элементы. Некоторые бывшие частные усадьбы сегодня используются как учебные заведения, государственные учреждения или находятся на реставрации. О переименовании улицы и краткой истории написал "Телеграф".

История и переименование улицы Садовой в Харькове

Садовая улица расположена в Киевском районе Харькова. Она начинается от Театрального переулка и направляется на северо-восток к Черноглазовской улице. Улица появилась в первой половине XIX века и получила свое название в 1863 году из-за садовых участков, которые здесь ранее располагались. После октябрьского переворота ее название меняли несколько раз: Постышева, Сокирная, Южная, Чубаря. В 2015 году окончательно вернули "Садовая", согласно закону о декоммунизации.

Протяженность улицы Садовой в Харькове

На Садовой находится много архитектурных памятников. Дом №5 – жилой дом 1914 года, №6 – двухэтажное здание конца XIX – начала XX века с оригинальным фасадом. Дом №6-а спроектировал архитектор О. И. Ржепишевский.

Дома №6 и 4

Особое место занимает Дом Сурукчи (№7), построенный в стиле неоренессанса и модерна в конце 1890-х годов для Николая Ващенко. Позже его приобрел врач Степан Сурукчи, которого называют основателем харьковской школы и украинской оториноларингологии. Он лечил голосовые связи известного певца Федора Шаляпина. В этом здании проходили творческие вечера с участием художников. В советское время здесь располагался детский сад, а затем другие учреждения. В 2013 году планировали его снос, но культурное сообщество отстояло здание.

Другие интересные здания на улице: №8 — пятиэтажка столетия архитектора О. Ржепишевского, №9 — бывший особняк начала XX века, №11 — частный особняк Кузнецова в 1903 году, ныне Харьковский институт медицины, №13 — бывшая средняя школа, теперь лицей Киевского и №16

Дома №7 и 11

Дома №13 и 16

